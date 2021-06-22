Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии

Автор: предоставлено Александром Бабичем Историк Александр Бабич исследует жизнь Одессы в период Второй мировой войны

В начале 1940-х годов в Советском Союзе происходила милитаризация экономики и общества. Провели мобилизацию. Рассказы о вероломном и внезапном нападение - миф. Лидер СССР Иосиф Сталин хорошо понимал, что происходило.

"Повсюду пели "Если завтра война, если завтра в поход, если враг вдруг коварный нагрянет". Понимали, что Сталин готовится к войне, значит всем нужно это делать. Газеты писали, что советские войска пошли освободительным походом к украинцам на Галичину и Волынь, выгонять польских панов. Люди одобряли это. Так же трактовали 1940 года аннексию Бессарабии, что в 35 километрах от Одессы. Сказали, что надо и все. Если и были какие-то другие разговоры, то очень частно", - рассказал Gazeta.ua историк Александр Бабич.

В то же время, на людях отразились репрессии 1930-х. Тогда действовала "фабрика страха". В первую очередь ее боялись те, кто оставался на свободе. Понимали, что машина приедет завтра за ними.

Армия была запуганной и плохо подготовленной. Из пяти миллионов за полгода в плен показалось три. Это следствие террора

"Страх распространился и на советскую армию, - продолжает он. - 1941-го была запуганной и плохо подготовленной. Из пяти миллионов за полгода в плен показалось три. Это следствие террора. Люди не хотели воевать за ту власть ".

Имела ли Москва в 1941 поддержку от других стран?

Международные отношения 1939-1941 годов очень сложные и не соответствуют раскладу сил, который получили в конце войны. Это потом сформируется гитлеровская коалиция - Германия, Италия, Япония, и союзники - Советский Союз, США, Великобритания, Франция. СССР был партнером нацистской Германии. Осенью 1940-го Гитлер и Молотов вели переговоры по территории Великобритании. Тогда же СССР планировал движение на Балканы, чтобы сделать Черное море внутренним озером. Затем идти дальше на Ближний Восток. Советскому Союзу еще захотелось Бессарабию и он забрал ее. Гитлер просил румын не рыпаться и подчиниться В системе этих договоренностей Советскому Союзу еще захотелось Бессарабию и он забрал ее. Гитлер просил румын не рыпаться и подчиниться. Потому что так надо. Это при том, что для Германии единственным источником нефти были румынские Плоэшты. Поэтому для Гитлера это продвижение тоже не выгодно, но пошел на него. Румыны охотно вступили в войну на стороне Германии. 22 июня 1941-го у них появился шанс вернуть свое и завладеть территорией до Южного Буга.

Оборона Одессы 1941 года признают одной из самых героических во время Великой Отечественной войны, отметили званием "город-герой". За счет чего удалось долго держаться?

С началом войны Красная армия везде отступает, Вермахт движется по 100-150 километров в день. А на юге происходят события аномальные для того времени. Дунай в нижнем течении - это мощная и широкая река. Форсировать ее очень трудно. Боевые действия ведут не немцы с лучшим вооружением, подготовкой личного состава и очень высокой мотивацией. Здесь идут румынские войска со слабой техникой и подготовкой. Советской армии удается держаться месяц по государственной границе. И даже выполняют приказ, который на случай войны есть при каждой воинской части в сейфе, - отразить наступление и атаковать врага. Благодаря Дунайской флотилии подразделения пограничников и 25-й Чапаевской дивизии захватывают два румынские города. Это единственное место, где в начале июля 1941 года советские войска смогли зайти на территорию врага. Но потом немцы помогли союзникам и Красная армия отступила к Днестру. Там проходила старая граница и за 20 лет организовали Тираспольский оборонительный район. На нем продержались две недели и отошли к Одессе. Автор: facebook.com/PoshukZhytomyr Захоронение советских воинов, погибших в боях с немецкими войсками Месяц одесситы почти не рыпались. Они поверили, что советская власть как писали в газетах, быстро отобьет вероломное наступление. Лишь когда стало слышно залпы артиллерии, одесситы начали активно эвакуироваться. 22 июля на город упали первые бомбы. Далее это происходит по 5-6 раз в день. 8 августа город окружили. Немцы пошли дальше на восток, а Одессу оставили 4-й румынской армии. 73 дня продолжалась оборона. Эвакуироваться можно было только морем. Кто получал посадочный талон, то направлялся на пароходе в Крым или сразу на Кавказ, иногда на Мариуполь везли. В Одессе 22 июня 1941 года жило 604 тыс. человек. За месяц стало около 750 тыс., потому что добавились беженцы с запада и войска. Из города 60-80 тыс. забрали течение двух волн мобилизации, отправили на фронт на север. Еще 350 тыс. успели эвакуироваться.

В Одессе базировались корабли Черноморского флота. На сколько влиятельными они были в регионе и или отразилась их деятельность на положении города?

Турция не пустила немецкие корабли в Черное море. Советский флот был в несколько раз мощнее от румынского. Руководил им адмирал Филипп Октябрьский, который считал своей задачей сохранить корабли. Поэтому действовал малоактивны. Подготовленность офицерского и личного состава была плохой. Несмотря на это, без поддержки флота Одесса бы не продержалась 73 дня. Корабли ночью вывозили раненых и ценные вещи. Следующей ночью доставляли солдат и боеприпасы, даже "Катюши". Флот обеспечил мощную батарейную поддержку. Корабли становились напротив нужного участка суши и отправляли своих Корректировщик на берег. Этим очень круто усиливали сопротивление. Румынские артиллеристы должны были вырабатывать новые методы борьбы с кораблями. Немцы и позже брали у них уроки по ведении таких дуэлей. Еще флот обеспечил существенно личным составом, создали три морские полки. К ним отнесли третьи вахты. На кораблях вместо трех смен начали дежурить в две. Треть матросов пошли в окопы. Также с кораблей снимали всех без кого могли выполнять боевые задачи - повара, уборщики. Эвакуация Севастополя стала величайшей трагедией. После войны, ветераны подходили к Октябрьского и говорили "Вы сука, а не адмирал. Бросили нас Неплохо флот отработал и оборону Севастополя. Корабли своими зенитками отражали авиа налеты. Крупнокалиберные пушки били по врагу на расстояние до 35 км. Имели 205-й и 180-й калибры, которые разносили все вдребезги. И эвакуация Севастополя стала величайшей трагедией. После войны, ветераны подходили к Октябрьского и говорили "Вы сука, а не адмирал. Бросили нас". В Севастополе оставалось около 100 тыс. Военных в начале июля 1942-го. Перед тем 250 дней длилась оборона города. Защитники должны были отойти на мыс Херсонес. Им пообещали подать корабли, но не сделали этого. Почти все офицеры Севастопольского оборонительного района оставили город на самолетах. Руководителя обороны генерала Ивана Петрова вывезли подводной лодкой. Говорили, что он был не в сознании. Когда проснулся и узнал, что произошло, то схватил пистолет и хотел застрелиться. Оружие выбили из рук. На мысе Херсонес солдаты оказались между морем и немецкой артиллерией. Их там накрыли плотным огнем. Октябрьский не приложил ни малейших усилий, чтобы помочь. Кому повезло выжить - попали в плен.

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В советские времена большую роль уделяли исследованиям катакомб, рассказывали о сильном движение подпольщиков и партизан. Действительно такую ​​важную роль сыграли катакомбы в жизни оккупированной Одессы?

Общий массив катакомб под Одессой - около 2,5 тыс. мм. Это самый большой искусственный подземный лабиринт в мире. Возник из-за добычи известняковых блоков. Его начали в конце XVIII века и непрерывно вели до Второй мировой войны. Одесса была Дубаями XIX века - имели огромные деньги из экспорта хлеба и благодаря статусу свободного порта. Вкладывали в строительство, поэтому камня требовали много. 27 июня 1941 года появился первый приказ об организации сопротивления на временно оккупированных территориях. Развернутый приказ Сталина 18 июля 1942-го регламентировал создание подпольных групп и партизанских отрядов. Организацией должны были заниматься органы ВКП (б) - все первые секретари обкомов, райкомов, горкомов партии в Украине, Белоруссии и современных странах Балтии. Они становились главными партизанами. Помогать должны были органы НКВД. Почти все, что создавалось в 1941 году на Житомирщине или в Киевской области погибло осенью того же года. Немцы переловили, потому что партизаны не имели специальной подготовки и ресурсов. Это были обычные рабочие. Декабрь 1941 года был страшно суровым. Вот представьте себя в лесу без еды, топлива, теплой одежды, связи. Люди помогали, потому что для них партизан - это всегда зло. Придет, сделает диверсию и убежит. Наказывают гражданских В Одессе имели четыре месяца и подготовились лучше. Сформировали пять групп. Самая большая, под руководством будущего Героя Советского Союза (посмертно) Владимира Молодцова-Бадаева из Москвы, составляла из подземной части в 29 человек и еще около 50 в городе. В большем количестве не нуждались. Ибо каждому нужно по 300 кг пищи, которой нет в городе и в стране. Найти безопасный район дислокации тоже не так просто. Нужен свет - несколько бочек керосина. Когда большое количество сходит в туалет в катакомбах, то они станут не пригодными для жизни. Все группы продержались 3-4 месяца. Большинство погибли из-за предательства на поверхности. Румыны активно блокировали катакомбы. Люди помогали, потому что для них партизан - это всегда зло. Придет, сделает диверсию и убежит. Наказывают гражданских. Партизан забирает остатки пищи. Не дать не могли, потому что он с оружием. Поэтому хотели или избавиться от них, либо максимально дистанцироваться. Автор: предоставлено Александром Бабичем Лист с румынского альбома о группе партизан, действовавших в катакомбах под Одессой Румыны издали приказ зарегистрировать все выходы из катакомб. Если где-то во дворе находили не заявлен, то расстреливали жителей. Люди стали сообщать полицейских - вот у нас какая-то дыра, сделайте что-то с ней, замуруйте, заминируйте или поставьте часового. У партизан есть 5-7 выходов, но если их всех перекрыть - оказываются в ловушке. Румыны писали в отчетах, что к одним ворвались и расстреляли за каннибализм. Есть фотография, где указано "партизаны жарят мясо своего командира". На других - "бочки в которых партизаны солили своих собратьев", "бутылки с натопленной человеческим жиром". Члены другой группы конфликтовали между собой до тех пор пока не перестрелялись, остался только один. Опять о сопротивлении начали думать в конце 1943-го, когда советские войска начали форсировать Днепр. За две недели до освобождения Одессы 10 апреля 1944 года, в катакомбы спустилось до полутора тысяч человек. Женщин и детей в том числе. Больше для того, чтобы пересидеть бомбардировки и бои.

Действовало ли украинское националистическое подполье?

Была группа Организации украинских националистов. Проводили агитационную работу. Румыны арестовывали за это. Но когда увидели, что придется оставлять Одессу, начали сотрудничать с ОУН. Те пошли на контакт. В ОУН под псевдонимом "Бальзак" действовал поэт и языковед Святослав Караванский, с украиноязычной одесской семьи. Его с товарищами забрали в Румынии и устроили в диверсионную школу. Учили шифрованию и радиоделу. На парашюте в составе диверсионной оуновской группы сбросили в августе 1944 года под Одессу. Должны были вести подрывную работу против советской власти. Их арестовали и большинство расстреляли. Караванского отправили в Сибирь. Там составил самый большой словарь украинских рифм. Когда вышел, занялся диссидентской деятельностью. Опять осудили, а затем выслали из СССР в США.

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В Одессе жило более 100 тыс. евреев. В Европе немцы уничтожали их. Спасло ли одесских евреев, то что в городе действовала румынская администрация?

Треть жителей Одессы - евреи. Такое количество было все время, поэтому зная общую численность жителей, легко высчитывать евреев. В 1941 году часть эвакуировались с заводами. Организовано их вывозили, только если они представляли какую-то ценность для советской власти - чиновники, партийные функционеры. Это при том, что в Европе уже были гетто и известная антисемитская риторика нацистов. Когда румыны 16 октября 1941-го берут город под контроль, то очень агрессивные через длительное сопротивление. Несколько дней город вздрагивает от расстрелов и грабежей. Затем начинают регистрировать евреев. Первыми ищут беглецов из Бессарабии. Их румыны считают своими. Собирают в одесской тюрьме, устраивают десяток гетто на территориях заброшенных школ и фабрик. 22 октября произошел мощный взрыв в здании бывшего управления НКВД. В нем находилась румынская комендатура и командование 10-й дивизии. Советские саперы установили радио фугас еще до отступления. Из Севастополя его привели в действие. Пострадало 133 человека. Появился приказ казнить за каждого погибшего солдата 100 местных жителей, за офицера - 200. В першу чергу беруться за евреев. На следующий день вешают около 5 тыс. Евреи вернулись в родные дома, а там уже все растащили их соседи. Даже легли спать на белье. Люди знали, что хозяев куда забрали и решили присвоить оставленное Тогда же колонну евреев погнали на пороховые склады - опустевшие ангары на окраинах. Людей загнали в помещение, закрыли, облили бензином и подожгли. За сутки уничтожили 23 тыс. евреев и до 800 военнопленных. Затем еще 5 тыс. расстреляли в селе Дальник. На этом остановились и даже распустили собранных в гетто. Евреи вернулись в родные дома, а там уже все растащили их соседи. Даже легли спать на белье. Люди знали, что хозяев куда забрали и решили присвоить оставленное. 2 января 1942-го выходит приказ о 100-процентном переселения евреев в район Слободка. Ежедневно оттуда отправляется поезд с тысячей людей. На такое количество немцы дают вагонов. Завозят в Березовку - за 90 км к северу от Одессы. Пешком идут еще километров 15 - до Богдановки, Акмечетки и Доманевки. Загоняют по коровниках и свинарниках, часто без крыши с дырками в стенах. Там голая земля. Никакой колючей проволоки и вышек вокруг. Люди настолько истощены, что они за неделю-две вымирают. В Богдановке начинается тиф и чтобы не распространился по деревням, расстреливают 25 тыс. Автор: предоставлено Александром Бабичем Румынский патруль проверяет документы на улицах Одессы Расстрельные команды состояли из местных немцев, имели свои колонии еще с XVIII века. С радостью выполняли эти акции, потому что забирали трофеи погибших - городская одежда, вещи, драгоценности. К началу марта 1942 го еврейский вопрос в Одессе решили, погибло 126 тыс. человек.

Что отличалось в жизни Одессы во времена румынской оккупации по сравнению с довоенным временем?

Даже сейчас можно услышать от старых одесситов "За румын было хорошо". Я всегда задаю вопрос кому было хорошо? Евреям? Цыганам, которых тоже уничтожили тотально. Тем, кто пытался продемонстрировать свой патриотизм. Хозяйство наладили не сразу. Первая зима очень тяжелая была. Электричества и воды не было в домах. Люди вешались. Но если брать общемещанскую атмосферу позже, то действительно ели лучше, пили лучше, танцевали веселее, чем до войны. Предлагаю сравнить две зоны оккупации: рейхскомиссариат "Украина" - под властью немцев, и подрумынскую "Транснистрию" - территория между Южным Бугом и Днистором. Рейх считал украинские земли ресурсной базой. Их не беспокоила судьба населения. Должно было остаться нужное количество для жизнеобеспечения власти. Даже колхозную систему сохранили, ставили только своих старост. Должен был сдавать установленные нормы продукции. Везде по захваченных немцами землях каждый клочок засажен чем-то съедобным - огурцы, картофель. А Одесса может позволить себе цветы "Транснистрию" румыны считают будущей частью своей страны. Должна адаптироваться и войти в состав Румынии. В город возвращают свободную экономическую инициативу, дают кредиты на развитие бизнеса. Этого в Советском Союзе не могло быть априори. Открывается куча магазинов и салонов, крестьяне начинают везти свою продукцию в города. В Одессе работает 15 кинотеатров, 11 театров, цирк, устраивают бои боксеров и конкурсы красоты на пляжах. Журналист российской газеты, издававшейся в Берлине, Николай Февр в воспоминаниях описал о переезде из Николаева в Одессу на "мягком" автобусе: "Ехали вдоль моря. Во время остановки в Коблево поел вкусных пирожков". Они и сейчас там есть. Такое впечатление, что те бабки с пирожками испокон веков стоят. В Одессе Февр удивился, что на клумбах цветы росли. Объяснял, что везде по захваченных немцами землях каждый клочок засажен чем-то съедобным - огурцы, картофель. А Одесса может позволить себе цветы. Автор: предоставлено Александром Бабичем Авто с людьми на улицах Одессы, 1943 В городском первенстве по футболу играет девять команд, две летают на соревнования в Бухарест. Есть миф о матче смерти в Киеве между местными и немцами. Так вот в Одессе действительно играют с румынами, но свободно. И выигрывают, и проигрывают. Скандал происходит, но только из-за судейской коррупции. Баскетбольная и теннисная первенства проводятся. Но здесь следует понимать, можно идти по городу и рядом с афишей увидеть повешенного человека.

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В советские времена вокруг Второй мировой войны сложилось много мифов. Какие из них считаете вредными?

В первую очередь это концепция "Великой Отечественной войны". Вторая мировая война - глобальный конфликт, который охватил всю планету, 88 государств втянули. Советский Союз причастен к развязке войны. Но Москва смогла вывести это за пределы собственной истории. Забыли о событиях на Атлантике, в Африке, на Тихом океане. Утверждали, что только мы победили Гитлера. От этого пошло много геополитических проблем, которые до сих пор не решены.

Живыми остались единицы ветеранов Второй мировой войны. Что больше всего поразило из рассказов участников тех событий?

В советские времена ветераны не говорили правду о войне. Боялись и не имели особого желания вспоминать. Кому приятно переживать тот холод, грязь, голод и боль. Мне бабушка передала рассказ деда. Он служил с 1939 года. Нападение Германии встретил под Золочевом на Львовщине. Отступал к Сталинграду. Там его зенитный полк распался. Отправили в Саратов на формирование нового подразделения прожекторов, которые просвечивали небо. Это устройство дает луч в небо на 500 метров. Ставили в степи через каждые 10 км. При приближении самолетов, прожектор должен их осветить и вести по небу. В это время советский истребитель поднимался в небо и разбирался с врагом или зенитками били. Команда деда состояла из женщин, которые имели при каждом переезда закапывать свои три машины. Автор: предоставлено Александром Бабичем Авто с людьми на улицах Одессы, 1943 В конце 1970-х годов дед встретился с двумя женщинами из своей команды на съемках телепередачи "От всей души". До того не виделись, считали друг друга погибшими. Когда отсняли программу пошли в гостиницу в Москве. Там сидели и вспоминали прошлое. Вдруг они поднимают одежду и показывают свои животы. А на них огромные рваные глубокие шрамы. Признались, что для копания налегали на лопаты животами, потому что по другому не получалось. Набили себе мозоляк за войну, они стали каменными. Когда вышли замуж и стали носить детей, мозоли начали трескаться и рваться. Простынями обматывались, чтобы остановить кровь. Кроме общеизвестных, еще и такими были последствия войны. Каждый получил свои травмы и должен бороться с ними до конца жизни. Вряд ли кто-то из них бы вышел на парад с лозунгом "Можем повторить". Германо-советская война началась 22 июня 1941 года и продолжалась до 8 мая 1945-го. Ее бои стали одними из самых масштабных в военной истории XX в. Украина за время войны больше всего пострадала от нацистской агрессии и коммунистического режима. Противостояние СССР и Германии на территории Украины не прекращалось в течение 40 месяцев. На украинских землях проведено 29 из 76 стратегических наступательных операций, в ходе которых было уничтожено более 60% Вермахта.