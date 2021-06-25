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пятница, 25 июня 2021 18:16

Часть войска Богдана Хмельницкого называли "чернь и мотлох"

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Часть войска Богдана Хмельницкого называли &quot;чернь и мотлох&quot;
Битва под Берестечком началась 28 июня 1651. На третьи сутки татары оставили войско, а Богдан Хмельницкий взялся их догонять. Казацкая армия оказалась в окружении из которого ее вывел наказной гетман Иван Богун

Исполняется 370 лет с начала битвы под Берестечком - теперь Луцкий район. Казаки и крымские татары сражались против поляков с 28 июня по 10 июля 1651-го. Завершился бой поражением армии под предводительством Богдана Хмельницкого.

"В этом году на официальном уровне ничего не отмечаем и мероприятий не проводим. Государство как-бы обо всем забыло. О Берестечке помнят только те, кто знают историю, музеи, неравнодушные люди. Да, для Украины битва была трагической. В то же время, она оставила неизгладимый след в истории. О ней стоило бы вспомнить. Свои произведения Берестечку посвятили Тарас Шевченко, Лина Костенко, множество других писателей и художников. Делали это не с проста", - говорит Gazeta.ua исторический реконструктор Олекса Руденко.

В 1651 году коронный гетман Речи Посполитой Мартин Калиновский атаковал границы Гетманщины, установленные в 1649-м. Король Речи Посполитой Ян Казимир подстрекал Папу Римского к крестовому походу на казаков из-за союза тех с татарами. Чтобы противодействовать Польше, Богдан Хмельницкий собрал крупнейшую в истории Войска Запорожского армию - 120-150 тыс. человек.

"Основу гетманского войска составляли реестровые казачьи полки. За Ординациеей 1638 года их было шесть. В 1648-м все поддержали восстание Богдана Хмельницкого. На их базе создавались военные и административные единицы. В разгар войны, количество полков увеличилось. В Берестецкой кампании 1651 года участвовали 13-14 полков. Остальные в это время обороняли северные границы от литовской армии.

На поле битвы под Берестечком было до 35 тыс. реестровых казаков. Многие из них имели при себе пару вооруженных джур. Запорожцы же, которые избрали гетманом Хмельницкого, служили основной ударной силой на первом этапе революции, а затем избегали больших боев. Отстаивали лишь собственные интересы.

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Вторая по значению военная сила в армии гетмана - это крымские татары. Но их присутствие было не надежным, потому что раньше самовольно покидали поле боя и шли на тайные переговоры с врагом. С другой стороны Богдан Хмельницкий нуждался в их помощи - для удержания тактического баланса против войск Речи Посполитой. Там важнейшую роль играла конница. Казацкой конницы как отдельного вида войск не было. Казаки предпочитали пеший бой. Имеющиеся конные сотни не могли составить конкуренции тренированным польским всадникам. К Берестечку татары привели огромную орду во главе с крымским ханом Ислям III Гераем. В бою решали многие вопросы без участия гетмана. Под Берестечком они попали под обстрел польской артиллерии и начали отступать ", - рассказывает специалист.

Были в распоряжении Богдана Хмельницкого еще восставшие крестьяне и мещане.

"Казаки называли их чернью и мотлохом. Они присоединялись к армии и оказачивались. Профессиональные казаки им не доверяли, ведь те не хотели воевать, а хотели казацких привилегий. Археология показала, что на поле под Берестечком казаки располагалось в двух лагерях. В одном находились реестровые, во втором не до конца организованные повстанцы. Хмельницкий разделил их на условные полки, пытался упорядочить и подготовить. Бывало полковники спрашивали гетмана "не пора ли земледельцам возвращаться к своим мотыгам", - подчеркивает.

Казакам не удалось победить поляков. Те, имели хорошее место для обороны и применили новую тактику ведения боя. На третий день битвы поле битвы оставили крымские татары.

"Исход битвы был трагическим. Хмельницкий и казаки сделали для победы все - собрали огромную армию, достаточно припасов. Поляки сами признавали, что в казацком лагере нашли то, чего сами не имели от короля.

Это было поражение, но не фатальное, после которого уже не могла идти и речь о каком-то восстановлении. Казацкое войско оказалось настолько гибкой структурой, а Хмельницкий лидером, способным объединять людей, что уже вскоре под Белой Церковью восстановили всю мощь войска. В то же время, часть общества решила, что это конец, не захотела бороться дальше и перешла через условную границу с Московией, переселившись на Слобожанщину. Казаки понесли большие потери, но и противник тоже. Берестечко стало только надломом триумфального шествия украинской казацкой революции и не остановило ее", - рассуждает Алексей Руденко.

Битва закончилась победой войска поляков, однако казацкая армия не была разгромлена. Последние научные исследования показывают, что количество погибших казаков в польских исторических источниках - до 30000 убитыми значительно преувеличено. Не до конца известна причина того, что хан Ислам Гирей III оставил битву. Историки в основном соглашаются, что хан был просто не заинтересован в усилении казацкого государства. Существует версия, что крымские татары просто не выдержали прямой атаки на них конницы Речи Посполитой.

Сразу же после битвы Хмельницкий собрал новое войско. Положение поляков тоже не было лучшим, поэтому обе стороны согласились на перемирие.

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Дата
25
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