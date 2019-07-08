Поляки применили новую тактику битвы

"Памятник погибшим казакам под Берестечком". Фото: uk.wikipedia

Под Берестечком закончилась 10 июля 1651 года битва между армией Речи Посполитой и союзным казацко-татарским войском. Битва закончилась подписанием невыгодного для казаков Белоцерковского мирного соглашения.

Берестецкая битва началась 28 июня. Польский король Ян Казимир собрал войско - 200 000 воинов, которое отправилось в Берестечко для возведения укрепленного лагеря. Армия Хмельницкого насчитывала до 100 000 человек, к ним присоединилось к 30000 крымских татар под командованием хана Ислам-Гирея.

Битва под Берестечком была крупнейшей за всю Хмельниччину. Одной из составляющих успеха королевских войск в битве под Берестечком была тактика построения и ведения боя, сильно отличалась от применяемой поляками ранее. Войска были расставлены на этот раз необычным способом, и казаки не смогли воспользоваться опытом, который они накопили за время предыдущих войн. Все атаки встречались и отбивались с необыкновенной эффективностью.

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Битва закончилась победой войска поляков, однако казацкая армия не была разгромлена. Последние научные исследования показывают, что количество погибших казаков в польских исторических источниках - до 30000 убитыми значительно преувеличено. Не до конца известна причина того, что хан Ислам Гирей III оставил битву. Историки в основном соглашаются, что хан был просто не заинтересован в усилении казацкого государства. Существует версия, что крымские татары просто не выдержали прямой атаки на них конницы Речи Посполитой.

Сразу же после битвы Хмельницкий собрал новое войско. Положение поляков тоже не было лучшим, поэтому обе стороны согласились на перемирие.

В битве под Батогом, которая состоялась 1 - 2 июня 1652 года, союзные войска Войска Запорожского и Крымского Ханства одержали победу над армией Речи Посполитой под командованием Мартина Калиновского. Попало в плен и был казнны более 8000 поляков, в том числе и чиновников.