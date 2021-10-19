"Божественный ветер": японцы пустили в бой пилотов-смертников

Предсмертная фотография 22-летнего камикадзе, сделанная перед вылетом. Фото: www.kado.tv

Впервые вылетели в бой 20 октября 1944-го японские камикадзе. Отряд сформировали из пилотов-смертников от 16 лет.

Камикадзе в переводе с японского - "божественный ветер". Появились на заключительном этапе Второй мировой войны. Их задачей было ценой собственной жизни сбросить бомбы или повредить самолетами вражеские корабли. Всего подготовили 3912 пилотов-камикадзе. Добровольцев было в три раза больше, чем самолетов.

Камикадзе превозносили как героев, их поминали в святилищах как богов-ками, их родные сразу же становились уважаемыми людьми в своем городе или поселке. Перед вылетом камикадзе присваивался ранг офицера. С ним прощались в старинный самурайский способ с распитием рюмки сакэ и завязыванием белоснежной повязки хатимаки на голове.

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Первая атака камикадзе была проведена 21 октября 1944-го против флагмана австралийского флота, тяжелого крейсера "Австралия". Вооруженный 200-килограммовой бомбой самолет торпедировал палубу "Австралии", разбросав обломки и топливо по всему кораблю. Однако бомба не взорвалась. Но 30 человек погибло, включая капитана корабля.

Во время Второй мировой камикадзе потопили 70 кораблей и судов, еще около 400 получили повреждения. Погибло более 5 тыс. военнослужащих, столько же были ранены.

В филиппинской заливе Лейте 23 октября 1944 началась самая большая морская битва в истории человечества. Противостояли американский и японский флоты. У Лейте японцы впервые использовали тактику камикадзе - пилотов-смертников. Всего японцы потопили один и вывели из строя шесть авианосцев, потеряв 17 самолетов. Они проиграли битву. Американцы потопили один из двух крупнейших линкоров мира "Мусаси" и повредили другой - "Ямато".