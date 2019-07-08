Боевой топор и части арбалета - рассказали о раскопках остатков церкви

Автор: risu.org.ua Археологические находки из Малого городища в Буске, Львовская

Археологи проводят раскопки в Буске Львовской области. Ищут древнюю церковь, которая располагалась в Буском Малом городище.

"В этом году мы заложили раскоп на Малом городище, которое входит в состав Буского археологического комплекса, в 3-х метрах от раскопа 2015 года. Это уже четвертый раскоп на вершине этого памятника и мы продолжаем поиски первой Буской церкви XII века ", - отметил научный сотрудник Львовского национального университета им. Ивана Франка Петр Довгань.

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Ученые имеют все признаки того, что древняя церковь была на этом месте. Также археологи встречали прицерковное кладбище и исследовали более 30 захоронений. Находили гвозди, которые использовали для построения церкви, сообщает Религиозная информационная служба Украины.

"Самые интересные находки - это элементы позднесредневековой амуниции и вооружения. Имеем большую коллекцию арбалетных наконечников, а их уже есть более 30 экземпляров. Также попадается конская сбруя, шпоры, стремена. Найдено боевой топор, боевой нож венгерского типа и много другого материала", - отметил археолог.

V Международная летняя полевая археологическая школа завершила раскопки скифского городища в Бельске Полтавской области. Проект организован Институтом археологии НАНУ и Историко-культурным заповедником "Бельск" при поддержке ВОО "Союз археологов Украины". В работе археологической школы в 2019-м приняли участие более 40 любителей древней истории из Киева, Харькова, Днепра, Черкасс, пгт Котельва Полтавской области, г. Славянск Донецкой области. Также к археологическим исследованиям присоединились ученые и волонтеры из Германии и США.