Украшения и ракушки - раскопали древние захоронения женщин и детей

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V Международная летняя полевая археологическая школа завершила раскопки скифского городища в Бельске, Полтавская область. Проект организован Институтом археологии НАНУ и Историко-культурным заповедником "Бельск" при поддержке ВОО "Союз археологов Украины".

В работе археологической школы в 2019-м приняли участие более 40 любителей древней истории из Киева, Харькова, Днепра, Черкасс, пгт Котельва, Полтавская область, г. Славянск, Донецкая область. Также к археологическим исследованиям присоединились ученые и волонтеры из Германии и США. Об этом сообщает Status Quo Полтава.

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Всего археологи обнаружили 18 захоронений, среди которых лишь одно мужское. Среди найденных артефактов - обломки глиняной лепной посуды и античных амфор, бронзовые серьги, лазурное ожерелье, редкая раковина каури.

Бельское городище - городище скифского времени VIII-III в. до н.э. Располагается в междуречье Ворсклы и реки Сухая Грунь в районе села Бельск Полтавской области. Городище состоит из 3-х укрепленных поселений. Они объединены защитным валом. Общая площадь городища составляет 4,4 тыс. га.