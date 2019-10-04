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пятница, 04 октября 2019 10:57

Авторов украинского словаря обвинили в национализме

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Авторов украинского словаря обвинили в национализме
Украинские языковеды проводят семинар в Харькове 1930-й Фото: history.org.ua

Статья "Как очищали украинский язык" появилась в газете "Правда" 4 октября 1937-го. В ней критиковали новый украинско-русский словарь, изданный АН УССР. Требовали приближения украинского языка к русскому.

"По указанию фашистских агентов буржуазные националисты вытравили из словаря всякое слово, мало-мальски похоже на российское, интернациональные термины, наполнив словарь вражеской ерундой. Прошло немного времени, и большинство составителей словаря были разоблачены как опытные буржуазные националисты, предатели родины. Третья часть карточек - более 30 тыс. штук - это наглая контрреволюционная агитация", - писали в "Правде".

Языковедов обвиняли в "умышленных искажениях". Например, в словаре писали Белорусская Социалистическая Федеративная Советская Республика, вместо "Советская социалистическая". Ученых обвинили в несоблюдении Сталинской конституции. Наибольшим "преступлением" считали отсутствие слов вроде "Верховный Совет".

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"Слово "верховный" в словаре есть, но националисты перевели его как "найвищий", что значит "высочайший", - пишут в статье. - Главное слово они исключили, потому что оно равнозначно русскому".

Словарь прошел одно переиздание, где изменили только предисловие. После давления партийной прессы в ЦК КП(б)У приняли постановление, где говорилось о недопущении искажений в словаре по протягиванию в украинский польских и других иностранных слов, когда "можно заменить их знакомыми украинцам русскими словами". Большинство языковедов Академии годами жили под страхом репрессий.

Украинский писатель Памво Беринда умер 23 июля 1632-го. Он автор первого староукраинского печатного словаря - "Лексикона словено-руського и имен толкованіє".

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Дата
04
октября

Авторов украинского словаря обвинили в национализме

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