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среда, 01 августа 2018 18:20

Археологи показали древнее поселение охотников

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Археологи показали древнее поселение охотников
Возле Ровно раскопали стоянку времен неолита. Фото: УНИАН

В урочище Бармацкое возле Ровно украинские и немецкие археологи нашли стоянку людей периода палеолита возрастом почти 15 тыс. лет.

"Находим наконечники для метательного, дистанционного оружия, которыми тогда охотились на животных, преимущественно на северных оленей. Это - основная фауна, остатки которой мы здесь находим. Основные же находки - кремневые орудия труда и отходы их производства, кости животных, на которых тогда охотились. А еще - украшения, они преимущественно нашивались на одежду, изготавливали их из раковин, ископаемых моллюсков, которые находим в местных песках", - рассказал директор Института археологии Национальной академии наук Украины Виктор Чубай, передает УНИАН.

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Раскопки продлятся до конца августа. Исследовать окружающую территорию планируют 2 года.

Артефакты сначала изучать в Институте археологии НАН Украины. Впоследствии они станут экспонатами Ровенского краеведческого музея.

Польско-украинская команда археологов обнаружила на территории древней греческой колонии Ольвия в Очаковском районе Николаевской области фрагменты жилого дома и ценные предметы с IV в. до н.э.

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