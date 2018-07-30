Археологи нашли на Николаевщине античную усадьбу

В доме нашли дорогую посуду. Фото: blackseaproject.mnw.art.pl

Польско-украинская команда археологов обнаружила на территории древней греческой колонии Ольвия в Очаковском районе Николаевской области фрагменты жилого дома и ценные предметы из IV веком до н.э.

В исследовательском проекте принимают участие ученые из Национального музея в Варшаве и Института археологии Национальной академии наук Украины. По словам руководителя экспедиции Альфреда Твардецкого, нынешнее открытие является доказательством того, что в Ольвии существовало поселение. Археологи нашли предметы ежедневного потребления и посуду, сообщает "Польское радио".

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"Посуда в очень хорошем состоянии, и видно, что сделана в хорошей мастерской. Поэтому мы предполагаем, что дом, который мы изучаем, принадлежал богатым горожанам - они могли себе позволить покупку дорогой посуды. До сих пор в Ольвии нам не удалось найти такой ценной и большой посуды", - рассказали археологи.

С начала раскопок в Ольвии польские и украинские археологи нашли более 300 предметов. Работа над объектом продолжится в следующем году.

В Тернополе на территории замка обнаружили керамику и предметы быта трипольской и черняховской культуры. Находка удивила ученых, поскольку свои поселения люди каменного века обычно устраивали в долинах и на берегах рек. Замок в Тернополе расположен на возвышении.