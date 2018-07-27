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пятница, 27 июля 2018 15:16

Открыли могилу и разрисовали кости - археолог об уникальном захоронении

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Открыли могилу и разрисовали кости - археолог об уникальном захоронении
Украшения на теле женщины были нарисованы в виде параллельных линий. Фото: vezha

Археологи нашли скелет молодой женщины в селе Пороги в Ямпольского района Винницкой области. На тело уже после смерти были нанесены татуировки . Для того, чтобы это сделать, нужно было через некоторое время вновь открыть могилу, украсить кости и положить их обратно в анатомическом порядке.

Женщина жила в V веке. Кости раскопали в кургане, поэтому вероятно, она принадлежала к кочевых группам, которые передвигались с помощью тележек. Ей было 25-30 лет на момент смерти. Рисунки были нанесены черным веществом. Ученые считают, что это могла быть смола, полученная из дерева, пишет польское издание "Nauka w Polsce".

Кочевники не строили домов. Кладбищ также не было - создавались монументальные курганы, которые играли важную роль в жизни общин.

"Тем не менее, женщин очень редко хоронили в них. Скорее всего, это была важная особа в этом сообществе, - считает сотрудница Института археологии университета имени Адама Мицкевича Данута Журчевич.

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"Мы думали, что такие следы могли оставить животные, - продолжает Журкевич. - После недавнего анализа, проведенного специалистами в медицинском университете в Познани, было доказано, что кости украсили после смерти и разложения тела. Это подтверждает декор на поверхности кости и способ нанесения красителя".

По словам Журкевич, это открытие является уникальным - пока подобного в Европе не находили и не фиксировали нигде.

В долине реки Иллеруп в Дании археологи раскопали останки воинов, погибших в битве в I веке н. э.

Тела не были похоронены и их обгрызли животные.

Всего раскопали 2095 костей и фрагментов костей, принадлежавших как минимум 82 людям.

В основном, это были молодые взрослые мужчины. Общее число участников битвы оценивается в 380 мужчин. Боевые группы были набраны из многих сел.

Кости были рассеяны на площади около 75 гектаров.

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27
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