Арестовали украинского языковеда

Святослава Караванского приговорили к заключению. Фото: meest-online.com

13 ноября 1965 в Одессе арестовали лексикографа Святослава Караванского.

Он выступил с письменным протестом против национальной политики в Украине.

Письма направил первому секретарю ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Владиславу Гомулке и первому секретарю ЦК Компартии Чехословакии Антонину Новотному.

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В 1945 году Караванского приговорили к 25 годам лагерей за участие в ОУН. Генеральный прокурор СССР Роман Руденко заявил, что в декабре 1960-го Караванский был освобожден ошибке. Амнистию отменили и приговорили к 8 годам и 7 месяцев лагерей строгого режима.

В сети опубликовали документ из личного дела сотрудника НКВД Наума Турбовского. В нем указана конкретная цифра уничтоженных им заключенных - более 2 тыс. человек. За это получил Орден Красной Звезды.