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четверг, 20 июня 2019 10:25

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

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12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань
Гайдамаки ножи освятили. Иллюстрация: zno.if.ua

Отряды гайдамаков Максима Зализняка и Ивана Гонты начали решающий штурм Умани 20 июня 1768-го. На следующий день город взяли полностью.

Тогда Умань принадлежала магнату Францишеку Потоцкому. Город считался крупным торговым пунктом. Через него проходили торговые пути на Молдову и Османскую империю. Город хорошо укреплен. Имел свою крепость, которую естественным рвом окружала река Уманка - теперь притока Ятрани,Черкасская область.

Умань выставила против гайдамаков части польской регулярной армии, 300 драгун, 1 тыс. надворных казаков под командованием польского полковника Обуха и сотников Ивана Гонты и Дашка. Также перед наступлением повстанцев на город его усилили с помощью 800 солдат Барской конфедерации и 500 надворных казаков сотника Уласенко.

Военачальник Умани Рафал Младанович посылает против Зализняка лучшие отряды во главе с сотником Гонтой. Однако последний переходит на сторону гайдамаков. Соединенные силы повстанцев вырезали польский лагерь в Грековом лесу и пошли под город.

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На глазах поляков, находящихся на городских стенах Гонта и Зализняк выехали из повстанческих рядов и дружески поздоровались. Младанович испугался настолько, что не смог отдавать приказы. Защиту Умани взял на себя инженер Шафранский и капитан гарнизона Леннарт.

Повстанцы быстро осадили город. В первую же ночь горожане бежали, потому что не хотели находиться в городе, когда его возьмут штурмом и начнется резня.

Так и произошло. Гонта с белой хоругвой вызвал Младановича на переговоры, тот согласился и приказал впустить сотника. Но польские старшины бросились с оружием на предводителя козаков, чтобы его убить. Началась борьба. В открытые ворота вскочило больше повстанцев, а за ними вошли и главные силы гайдамаков.

Повстанцы врываются в город и хватают все, что видят и хотят. Начинают убивать горожан. Гонта и Зализняк не могут остановить их. По воспоминаниям очевидцев, весь город превратился в кровавую бойню. Это событие назовут "Уманской резней".

"В Умани арендаторов с женщинами и детьми и всякой другой шляхты погибло до 5 тысяч, а также жидов, съехавших туда из других городов и сел, до 7 тысяч", - пишет польский чиновник Квяткевич в письме к Потоцкому 28 июня 1768-го.

Многие поляки сохранили жизнь потому, что были знакомы с Гонтой. Хотя сотник и ненавидел польское господство на Правобережье, все же пытался спасти женщин и детей от жестокой расправы.

В 1768-м началась Колиивщина - крупное восстание казаков-гайдамаков и украинского крестьянства.

Кроме современной Черкасской, Кировоградской, Киевской областей, Колиивщина охватила значительную часть Брацлавщины, Подолья, распространялась на Левобережье. Очень долго продолжалась в Холодном Яру. Она перерастала в другие формы восстания против социального и национального гнета в Карпатах.

Эпицентром восстания было село Медведевка Чигиринского уезда на Черкасчине. Местом активных действий стал Мотронинский монастырь в Холодном Яру.

Большую организаторскую работу по подготовке восстания совершил житель Медведевки Максим Зализняк. Он стал главным руководителем Колиивщины.

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Дата
20
июня

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

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