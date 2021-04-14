"Жених не хочет меня брать, потому что не умею читать"

- У меня есть жених, но он не хочет меня брать, я не умею читать. Вы можете научить месяца за два? - В июне 1871 года в Харькове к основательнице женской воскресной школы Кристине Алчевской подошла 15-летняя девушка в ситцевом платье.

Обучение ей давалось легко. Учительница убеждала не бросать школу. Но девушка исчезла, изучив азбуку.

Через несколько месяцев руководитель учебного заведения с супругом - председателем правления Харьковского земельного банка Алексеем Алчевским, пошли в театр. Жаловалась, что из-за высокой стоимости не купили билеты в первый ряд. Зато заметила в нем ту ученицу. Она привлекла внимание всего зала шелковым желтым платьем, бархатным манто и кружевной шляпой.

С 19 лет будущая попечительница образовательных учреждений под псевдонимом Украинка переписывалась с философом Александром Герценом. Одно из писем он опубликовал в журнале "Колокол" в Лондоне. В нем призывала женщин учиться и учить других в этот школах.

Кристина Алчевская в 1862-ом основывает в Харькове первую бесплатную воскресную женскую школу. Набирает учениц в возрасте от 14 до 45 лет.

"У меня всегда была мысль научить грамоте как можно больше женщин, - объясняла позже Кристина Алчевская в письме Ивану Франко. - Казалось всегда, что человек гораздо счастливее в этом. Что касается женщины, то живут предубеждения против ее образования, начиная с дома и заканчивая палатами. Когда я была ребенком, для моих братьев пригласили учителя. Отец мой считал абсолютно ненужным учить девочку грамоте. Между тем я так страстно хотела быть образованной, что научилась читать, подслушивая под дверью уроки братьев. И читала лучше, чем они".

Министерство внутренних дел запрещает воскресные школы. Обвиняют в "развенчивании религиозных верований и распространении социальных представлений о праве собственности". Кристина Алчевская продолжает тайно заниматься с полусотней учениц дома.

В 1864-ом проводят образовательную реформу. Она возвращает воскресные школы, но преподавать позволяют только Закон Божий, чтение, письмо, основы арифметики и рисования. Учителя должны иметь документ о высшем образовании.

В Петербургском университете экстерном сдает экзамены по русскому языку, Закону Божьему и арифметике. Получает диплом с правом преподавания. В 1870 г. в здании городского приходского училища открывает частную женскую воскресную школу.

Находит учителей, которые соглашаются преподавать без зарплаты. Еще и делают взносы на содержание учреждения. Учатся по воскресеньям с 10:00 до 14:00. Кроме разрешенных предметов, имеют украинскую историю, географию, физику, химию, естествознание, гигиену, правоведение. Устраивают прогулки в театр и за город.

В мае 1876-го император Александр II подписывает Эмский указ, запрещающий употребление украинского языка в учебных заведениях. Ради продолжения деятельности школы, Rристина Алчевская придерживается его.

Алчевские в 1878-ом покупают поместье в селе Алексеевка - сейчас в составе поселка Михайловка Перевальского района Луганской области. Как-то к ним приходит портной, чтобы снять мерки с сына хозяев Николая. Жалуется, что тоже имеет сына, но негде ему учиться. Кристина Алчевская предлагает позаниматься с мальчиком.

Когда об этом узнают крестьяне, просят и за своих детей. Местный священник пишет донос на Кристину Алчевскую. За нее берется полиция. Потому что подает документы, действительные в Харьковской губернии, а Алексеевка - Екатеринославская.

"Мне казалось невыносимым самой сообщить детям о прекращении обучения, - писала в "Истории открытия школы в Алексеевке". - Я, поручив это домашним, решила поехать в Бахмут к инспектору с просьбой о предоставлении разрешения. Измученная физически и морально, с сильной болью в голове и печени, садилась я в вагон".

В течение месяца собирает необходимые бумаги и училищный совет Екатеринослава позволяет открыть одноклассную земскую школу. Строит для нее помещение и обеспечивает современным оборудованием.

Чтобы пользоваться в школе не только русским, устраивают "украинские праздники". Поют народные песни, декламируют стихи, одевают традиционную одежду. За деятельностью учреждения следят. Периодически допрашивают учеников, обыскивают учителей.

Педагогом в Алексеевку берут 24-летнего Бориса Гринченко, будущего писателя и автора толкового словаря. Он ссорится с руководительницей из-за языка преподавания, хочет это делать на украинском. Алчевская просит быть осторожным.

"После окончания Алексеевской школы, дети знали, что они украинцы, знали историю и географию Украины, - рассказывала жена Бориса Гринченко Мария. - Знали обо всех выдающихся писателях и об их писания, о тяжелом бесправном положении Украины, о Галичине наверняка знали больше, чем рядовой украинец-интеллигент. И знания умели выразить на настоящем украинском языке".

Для школ Кристина Алчевская составляет трехтомник "Что читать народу?" В нем вмещает четыре тысячи рецензий, отзывов, аннотаций от 80 авторов, учителей, преподавателей, профессоров и просто читателей на произведения зарубежной, украинской и русской литературы. Издает "Книгу взрослых" со справочной информацией по различным отраслям. В течение 1899-1917 годов ее переиздают 40 раз. Участвует в международных выставках в Париже в 1889-ом и 1900-ом, в Чикаго - 1893 году. Получает золотые и серебряные медали.

Для воскресной школы в Харькове в 1896-м Алчевские возводят помещения - восемь комнат, зал, музей и библиотека. Становится единственным учебным заведением такого типа в Российской империи с собственным зданием. Действует до 1919 года.

6 детей родились в браке Алексея и Кристины Алчевских. В год бракосочетания появился сын Дмитрий, в 1866-ом - Григорий, а через два года дочь Анна. Николай родился в 1872-ом, а Иван - в 1876 году. Младшая дочь Кристина появилась на свет, когда матери исполнилось 40. Большинство стали специалистами в науке и культуре Дмитрий - биолог, Григорий - композитор, Николай - театральный критик, Иван - оперный певец, Кристина - писательница. Матери пришлось хоронить младшего сына Ивана в Харькове в 1917-ом - умер на сцене в Баку от менингита. В один год с Кристиной Даниловной не стало Григория и Дмитрия. Дольше, до 1942-го, прожил Николай Алчевский.

Торговала чаем

1841, 16 апреля - в городке Борзна на Черниговщине в семье преподавателя училища Даниила Журавлева родилась дочь Кристина.

1862 - в Курске венчается со старшим на шесть лет Алексеем Алчевским. Селятся в Харькове, где имеют чайную лавку. Женщина торгует в ней.

1869 - открывает воскресную школу в Харькове.

1878 - строит одноклассную земскую школу в Алексеевке на Луганщине.

1889 - избирают вице-президентом Международной лиги образования.

1899 - Алчевские возле дома в Харькове устанавливают первый в мире мраморный бюст Тараса Шевченко. В общественных местах это запрещено.

1901 - под колесами поезда на вокзале в Петербурге погибает Алексей Алчевский.

1912 - отмечают 50-летие профессиональной деятельности Кристины Алчевской. Издают сборник воспоминаний, писем и статей "Передуманное и пережитое". Получает 500 поздравительных телеграмм.

1917 - горисполком назначает персональную премию.

1920, 15 августа - умирает в Харькове. Хоронят в семейном склепе на городском кладбище.