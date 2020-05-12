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четверг, 14 мая 2020 05:05

"Скорлупы от пасхальных яиц снова становятся яйцами"
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- Переполовение число не держит и каждый год на разное выпадает. Это как раз середина между Пасхой и Троицей. Всегда отмечают в среду, — рассказывает 74-летняя Мария Иващук из села Городок Ружинского района на Житомирщине. - Празничек хоть и маленький, но карательный. Лучше ничего большого и тяжелого не делать. Потому что будут убытки и неудачи. Только тыквы, огурцы и кабачки можно сажать. Тогда они хорошо уродят.

Переполовение Пятидесятницы - церковный праздник на четвертой неделе после Пасхи. В церквях вспоминают, как 12-летний Иисус Христос зашел в храм, где беседовал с учителями. В народе праздник называют Переполовением Пасхи, Рахманской Пасхой, Преплавной или Правой средой.

На Житомирском и Черниговском Полесье в этот день и в следующий четверг соблюдают строгий пост. Верят, что это предотвращает град и пожар от молнии в течение лета. Ходят на кладбище и поминают умерших родственников. С могилы убирают цветы и угощения, принесенные на Пасхальные поминальные дни. Вместо них оставляют печенье, конфеты и яйца, окрашенные в зеленый цвет.

— В детстве слышала, если в Переполовенский четверг ухо к земле приложить, то можно услышать, как гудят пасхальные колокола у народа рахманов, — рассказывает 80-летняя Алла Скрынникова из города Ружин Житомирской области. - Бабушка говорила, что это они свою Рахманскую Пасху празднуют.

Четверг между Пасхой и Пятидесятницей на востоке Полесья, Подолье, Волыни и Гуцульщине считают второй Пасхой или Пасхой Рахманов. По легенде, рахманы — дальние умершие предки, которые ушли в край вечного тепла и блаженства". Имена их забылись, воспоминания о них стерлись из памяти потомков. Но "тени забытых предков" обязательно нужно почтить в их праздник.

— Рахманы не знают времени и не ведают, когда наступает Воскресение Христово. А поэтому надо им дать знак — в Пасху бросить на воду скорлупки от пасхальных яиц. Те скорлупки за 25 дней доплывут к ним. И они будут праздновать свою Пасху, — пересказывает древнюю легенду Алла Скрынникова. — При этом чудесным образом скорлупки от пасхальных яиц опять становятся яйцами.

На Гуцульщине рахманов считают праведниками, особенно набожным народом, который живет под землей. Они весь год постятся, искупают грехи людей. Отсюда и пословицы: "постятся, как рахманы". На Пасху 12 рахманов делятся между собой одним яйцом.

Для поминовения предков-рахманов на Подолье пекут калачи, красят яйца и святят их в церкви.

К этому дню когда-то готовили специальную "красную горку". Перед Рахманской Пасхой покупали новую тарелку, насыпали в нее землю в форме могилки и высевали туда овес и ячмень. Подстраивались так, чтобы зерно проросло к Рахманской Пасхе.

Между ростками раскладывали крашеные красные яйца по количеству покойных, которых поминали в семье. Яйца предназначались для всех тех покойников, чьи имена уже забылись.

Корни верования о рахманах достигают времен, когда индоевропейские народы еще не разделились — 7 тыс. лет тому назад. Они связаны с представлениями о загробной жизни, культом предков, которые умерли так давно, что о них не осталось семейных воспоминаний.

С христианским праздником Переполовения их объединяет культ воды, которую освящают в среду. Ее считают средством общения между "этим и тем" миром, живыми и умершими. В древнерусских летописях упоминается, что на далеких островах живут рахманы, которые "не создают никакой злобы".

Украинцы считали, что наши далекие предки ушли с Украины за синее море в край вечного тепла". Там они не знают лишений, беды и горя. Их страна называется Вырий. До нее можно добраться только по воде. К Вырею ведет Млечный Путь. Исследователи предполагают, что самым древним названием этого созвездия было Птичья Дорога в Вырий (теплые края).

Верующие со священником обливаются водой

После Переполовения можно купаться в реках и озерах, потому что "Матерь Божья уже переплыла реку", по народным верованиям.

- Когда-то Божья Матерь с Иисусом ходили по земле. Их преследовали, — пересказывает легенду 74-летняя Мария Иващук из села Городок Ружинского района Житомирской области. — Тогда Богородица с сыном на руках бросилась в реку Иордань. Переплыла ее и так спаслись.

На середине реки Дева Мария умыла лицо, и это придало ей силы. Поэтому в этот день принято чистить и освящать источники, колодцы, водоемы. Это предохраняет от утопления и несчастных случаев на воде. Верят, что хорошо обливаться водой — смоет недуги.

Если в среду и четверг на Переполовение идет дождь, то это к хорошему урожаю зерна и овощей, по приметам. Если весна засушливая, то делают в этот день обходы полей с церковными процессиями.

После молебнов устраивают совместные обеды. В среду на Черниговском Полесье во время обеда и ужина на стол кладут лишнюю ложку. Объясняют, что Дева Мария и Иисус в этот день ходят среди людей, так "чтобы было им чем есть".

После совместного обеда на поле все вместе со священником обливаются водой. Рассказывают, что после этого Господь обязательно пошлет дождь, "если только есть между теми, кого обливают, хоть одна душа благочестивая". Поэтому на Полесье называют среду Переполовения - правой или праведной.

- Такие обеды - это поминовение душ мертвых родственников, наших заступников - говорит Мария Иващук. — Забывать их грех. Если вспоминать и молиться, тогда они во всех бедах помогают.

Автор: Елена ЧЕБАНЮК
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