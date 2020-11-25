Работала тяжело целый день, а вечером получала на "зарплату" небольшой кусок хлеба

- Была девочкой маленькой, когда в нашем селе люди стали умирать от голода. У родителей больше детей не было, кроме меня. А через дорогу жила многодетная семья. Голодные ходили постоянно. Однажды пошла к ним и увидела, как они жадно хватали что-то из миски. Я тоже захотела, - рассказывает 94-летняя Ксения Мельник из села Маянов Тывровского района Винницкой области. - А мне то не дают, потому что знают, что я одна в семье и мне есть что есть. Иду домой и плачу - там едят, а мне не дают. Мать взяла продукты, которые были, и пошла со мной к тем соседям. Угостила их, и спрашивает: "А что вы там едите, что ребенку моему так захотелось?" - "Ваша девочка не будет этого. Это блинчики из акации, потому что больше нет ничего", - отвечают. Отец потом похвалил, что хоть немного тем детям занесли поесть.

Ксения Мельник вспоминает, что родители рассказывали об односельчанах, которые котов ловили и ели. Бывало, исчезали люди. Ее будущего мужа Ивана матьвынесла на улицу, потому что распух. Уже не говорил. Думали, умрет.

- Не было ни людям, ни скоту есть. Я был самый меньший из семи детей в семье, - рассказывает Иван Мельник, 94 года. - Мать говорила моим сестрам: "Видимо, Ваня будет умирать". Я был в сознании и это слышал. Вынесли меня и моего отца. Положили на скамью во двор. Я очень вспух, говорить ничего не мог, только глазами водил. Это было весной 1933 года. Отец умер. Не знаю как, но как-то я выжил. У нас была корова. Видимо, она спасла нас. Потому что с жратвы все, что было в доме - пшено, фасоль, это забрали. Помню, как ходил по огороду и искал мерзлую картошку. Ее терли в горшке и блинчики делали. Скоту с крыши отец дергал солому, крошил и скармливал.

94-летний Савва Боцвин из Маянова помнит, как ходили между домами со щупами и искали в земле закопанное зерно.

- Чего Сталину не понравились украинцы. Решил забрать у людей из домов все, что имели. Приезжали из района. Там им давали приказ, должны были выполнять, - говорит Савва Терентьевич. - У кого дом богаче, то его разбирали. Особенно, если жест накрыта - снимали ее. Затем по огородам ходили и тыкали землю. У кого находили зерно в тайнике, гнали на каторгу в Сибирь. Там люди умирали. Бывало, и сразу расстреливали. Не было чем сеять. Если бы оно им действительно нужно было, а то так, чтобы люди голодали.

Чтобы выжить, крестьяне должны были идти в колхоз.

- Тяжело работали. Если по ржи и пшеницы рос бурьян, отправляли выбирать его руками. Когда свеклу сеяли, вдоль рядов копали ячейки глубокие и узкие, - вспоминает. - Туда падали долгоносики, которые очень ели свеклу. У родителей было трое детей. Меня отправили жить к тете. Она работала тяжело целый день, а вечером получала на "зарплату" небольшой кусок хлеба. Еще школьникам давали такие кругленькие конфетки-горошек, чтобы они ходили и выбирали долгоносиков. Я тогда уже пас гусей. Целый день тетю выглядывал, чтобы хлеба мне принесла. У нее была своя дочь, но она делила и мне. А что ей делать. Как только подходит домой, я уже напротив нее бегу и заглядываю в руки.

Ели сорняки разные. Соберем лопухов, калачиков, крапивы, нарежем и едим. Цвет липы употребляли. Ловили черепах, разбивали панцирь и на сковородке жарили. Спасались, как могли. Но не всем удавалось. Пухли люди и умирали.