Парень изображал умершего, а потом целовал девушек

В окрестностях Звенигорода Черкасской области и в селах бывшего Браиловского округа в Винницкой области в конце 1920-х этнографы записали обычай отмечать рождение и смерть Колодия. В понедельник на Масленицу замужние женщины собирались в доме кого-то из соседей. Одна делала вид, что беременна, и начинала стонать: "Помогите! Ой, ой, ой, боли берут! Дайте мне бабу-повитуху!"

Выбранная повитухой женщина якобы помогала родам, приговаривая: "Тише, моя деточка! Даст Бог, что это пройдет, так потом еще второй раз захочется". Под шутки и смех из-под пелены "роженицы" вытаскивали небольшое полено: "Вот мальчишка нашелся у нас! Только-только не побежит!"

Далее разыгрывали сценку, как баба-повитуха купает в ночвах новорожденного ,как она "подтягивает дно" роженицы, лечит ее заговорами: "Идите, бабки, на большие горы, на большие скалы! Исчезни, пропади и ко мне не ходи, пху-пху-пху!" Полено пеленали как ребенка и давали имя Колодий.

Во вторник громадой собирались у другой соседки на "крестины" Колодия. Выбирали "крестных отцов" и воспроизводили обычай класть только что принесенного из церкви ребенка на кожух, приговаривая: "Чтобы такой был богатый, как кожух волохатый! Чтобы такой был усатый, как кожух был шерстистый".

В среду вместе справляли "крестины", в четверг Колодий якобы умирал и по нему голосили: "Я на тебе, Колодію, положила всю надію. А теперка, Колодачу, як не бачу, то все плачу!"

В пятницу Колодия "хоронили" — выносили и закапывали в саду под грушей, в субботу справляли по нему поминки. Весь обряд сопровождался угощением, шутками и колодийными песнями:

Ой сьогодня не неділя,

Ой сьогодня Колодія.

А сьогодня Колодка,

Бо горілка солодка.

Молодежь гуляла отдельно от взрослых. На Масленице в последний раз собирались на вечерницы. Девушки цепляли парням к рубашке "колодку" - платочек, цветок или веточку, украшенную лентами. За это получали от них угощения.

В селах возле Яготина Киевской области во время Масленицы молодежь игралась в "Савку". Парень ложился на скамью и притворялся умершим. Его щекотали, щипали и туркали, старались обязательно рассмешить. Игра сопровождалась песнями:

Бем, бем, Савка вмер.

Положили Савку на кленову лавку.

Лавка трясеться, Савка сміється.

Прийшов піп — Савка втік та в лободу.

Не тікай, Савко, бо я й там тебе знайду.

Савка оживал, вскакивал со скамьи и ловил, щекотал и целовал девушек.

По мнению ученых, обрядовые персонажи Колодий и Савка имеют дохристианское происхождение. В давние времена они были связаны с культом оживающего и умирающего божества плодовитости и размножения.

На Масленицу в обрядовых играх воспроизводили борьбу зимы с летом, мясоеда с постом. В селе Сосновая на Переяславщине в последний день Масленицы наряжали женщину старой бабой, плели ей из конопли длинную косу аж до пят. Потом прогоняли ее из дома на улицу. Зато в дом заводили переодетого в старенького дедушку. Участники забавы объясняли, что так они прощаются с Масленицей и "принимают Пост".

В древности соревнования "лава на лаву" и мужские кулачные бои, происходившие во время проводов Зимы, были не спортивным соревнованием. Разыгрывали борьбу холода и тепла, зимы и лета, добра и зла.