"Меня воспитали два моих дяди. Один — брат матери, а другой — муж маминой сестры. Женского влияния я совсем не испытала, — пишет в книге "Шляхами життя" украинская писательница Наталена Королева. — Учили иностранным языкам и объясняли философию. Проводили занятия по истории Испании, археологии, музыке, пению, составлению стихотворений. Из практических вещей — езда верхом и фехтование. Я могла самостоятельно оседлать коня, а если бы было нужно, могла бы его и подковать. Однако с таким воспитанием неоткуда было взяться женской любви к рукоделию".

Она родилась 3 марта 1888 года в монастыре Сан Педро де Карденья в Испании. Родители — граф Адриан-Юрий Дунин-Борковский и представительница знатного испанского рода Лячерда де Кастро. Во время родов мать Наталены умирает. Отец увлекается археологией и отправляется в путешествие в Африку, а затем на остров Цейлон. Девочку отправляют к бабушке Теофиле Борковской в родовое имение в Великих Бирках под Тернополем. Однако та умирает, и ребенка забирает в Испанию брат матери Эухенио, старшина королевской гвардии.

Когда Наталена подрастает, получает образование в монастыре Нотр-дам де Сион. Родственники хотят, чтобы она стала черницей. Однако вторая жена отца чешская графиня Людмила Лось настаивает на переезде в Киев и учебе в Институте благородных девиц. Здесь Наталена учит украинский, берет частные уроки музыки у композитора Николая Лысенко. Увлекается археологией. Поступает в Петербуржский археологический институт и по его завершению получает степень доктора наук. Посещает занятия Академии искусств, где получает диплом вольного художника.

"Мой папа Адриан стихийно любил все украинское, — писала Наталена в одном из писем. — Имел большую библиотеку, где были все украинские авторы. Вспоминаю деталь: все книжки были в голубых с золотом обложках. Отец был очень спокоен, сдержанного нрава, но неизменно поправлял каждого, кто называл наш род "польским". Говорил: "Поляки живут на "Коронных землях", "Малороссия" — по ту сторону Днепра, начиная с Черниговщины. Мы же испокон веков живем на Украине, поэтому и род наш — украинский".

Наталену против ее воли обручают с гусаром. Она отказывает ему и убегает в Париж. Выступает как оперная певица, принимает участие в археологических экспедициях в Европе и Египте.

В 1914 году едет в Киев к тяжело больному отцу. Здесь ее застает Первая мировая война. Границы закрывают. Наталена становится сестрой милосердия и идет на фронт. Влюбляется в князя Искандера Гакгаманиш ибн Куруги из рода персидских царей Ахеминиди. Он воевал в "Дикой дивизии" российской армии, которая формировалась из мусульман. Женятся, но через несколько месяцев мужчина погибает. За годы войны женщина получает пять ранений, почти не слышит на одно ухо и начинает хромать.

Во время революции в составе дипломатической миссии Украинской Народной Республики едет в Чехию. Знакомится с писателем и художником Василием Короливым-Старым. Женятся и живут в местечке Мельник под Прагой. Наталена пишет рассказы и составляет школьный чешско-украинский словарь. Вместе расписывают церкви и создают открытки.

Василий умирает в 1943-м, Наталена — в 1966 году.

2 названных сыновей воспитывала писательница Наталена Королева. Первый — сын покойного мужа Искандера Гакгаманиш ибн Куруги. Второго взяла на воспитание у соседки-мачехи в чешском городе Мельник. Своих детей не имела.