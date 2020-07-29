"Можешь выдать меня российскому правительству или обратиться к прессе. Но никакого рода мести я не боюсь"

"Володя, зачем сердишься на меня? Разве я виновата, что не могу сразу выбросят тебя из своего сердца? Понимаю, ты не мог отвечать на мое чувство. Я не могу ничего тебе дать и ничего из себя не представляю. Это правда. За это быть обиженной - даже смешно. Может, у меня и есть какие-нибудь ценности, но я не умею их дать. О, будь проклято то время, когда я решила остаться с тобой. Бедная жертва: соблазнил женщину в 30 лет с маленьким ребенком", - пишет 26 апреля 1908 года жена российского предпринимателя Михаила Гольдмерштейна Люся писателю Владимиру Винниченко.

Она на два года старше, родом из семьи Максимовичей. Имеет 6-летнего сына, с мужем не живет. Владимир Винниченко пользуется популярностью у женщин, но ни одну не считает достойной стать его женой.

"Занимайся любовью, с кем любо, — писал в трактате "Конкордизм — система построения счастья", — но семью создавай только с тем человеком, которого ты всей душой и всем телом твоим хотел бы (хотела бы) иметь за мать (или отца) детей твоих".

Ища женщину-избранницу, заводит романы, испытывает любовниц и наблюдает за ними. Поддерживает отношения с несколькими одновременно. Использует этот опыт в произведениях.

"Разве я когда-то говорил, что требую от тебя любви? Разве вместо одних половых отношений хотел от тебя это все, как ты пишешь? Подумай, вспомни все мое отношение к тебе и ты увидишь, что я от тебя ничего не хотел, — писал одной из своих женщин Алле Пигуловой. — Ты не раз говорила мне, что любишь очень. А я просто анализировал это и говорил, что сильная, настоящая любовь не допускает отдавания другому. Если бы я тебя любил, я не мог бы иметь другой женщины, как это бывало со мной".

В 1902-ом заводит роман с женой члена Революционной украинской партии Евгения Голицинского Екатериной. Они активно переписываются во время заключения Владимира Винниченко. Женщина в каждом письме признается в любви. Однажды он сообщает, что не может ответить ей взаимностью. Екатерина угрожает самоубийством.

"Будем честны и самолюбивы. Наши теперешние отношения оскорбительны для нас. Мне очень стыдно. И не потому, что я нечестно отношусь к Евгению, — успокаивает ее Владимир Винниченко. — А потому, что не могу прийти к тебе и сказать: "Я люблю тебя. Брось Евгения и живи со мной". Слышу, что это была бы ложь, и досадно и стыдно. Я хочу быть честным и чистым, Екатерина. Хочу смело и гордо смотреть сам себе в глаза. Прости меня и забудь это все. Будем, как прежде, товарищами. Не сердись".

Они продолжают переписываться и после знакомства писателя с Люсей Гольдмерштейн в конце 1907 года в Женеве. С ней Владимир Винниченко через несколько месяцев едет на Капри. Проводят там весну и лето. На острове отдыхают и работают многие выходцы из Российской империи. Писатель Максим Горький осуждает роман Владимира Винниченко.

Любовница сообщает о беременности. Он против рождения ребенка. Убежден, его сына или дочь должна родить женщина-избранница, которую он действительно будет любить. Впадает в депрессию и уезжает в Париж. Избавиться от плода врачи уже не могут. 24 октября 1908 года на Капри Люся Гольдмерштейн рожает сына и называет Владимиром.

Писатель высылает деньги, а затем предлагает усыновить ребенка. Женщину это оскорбляет, отказывает.

"Я имел много тяжелых переживаний, которые вновь довели мою нервную систему до плохого состояния, - пишет в январе 1909-го Владимир Винниченко предпринимателю и меценату Евгению Чикаленко. — Вот недавно у меня умер сын. Это крайне испортило нервы. Чувствую себя очень плохо".

Мать обвиняет в смерти ребенка любовника. Грозится отомстить, в письме пишет о самоубийстве.

"Я принимаю вызов твой и ни капли не сомневаюсь в том, что ты можешь пристрелить меня, можешь поднять процесс и всеми правдами и неправдами доказывать, что я виновен в смерти нашего ребенка, — отвечает он. — Можешь выдать меня российскому правительству или обратиться к прессе. Но никакого рода мести я не боюсь, Люся".

В конце 1909-го Владимир Винниченко в Италии на отдыхе знакомится с на шесть лет младшей студенткой медицинского факультета Розалией Лифшиц. Она происходит из богатой еврейской семьи из Орла в России. Между ними завязывается роман.

В марте 1911 года начинают жить вместе в городке Фонтенбло южнее Парижа. Писатель понимает — чувства к ней сильнее, чем к другим. Наконец нашел свою избранницу, пишет Люсе Гольдмерштейн.

"С каждым днем она растет во мне, — записывает в 1914-ом в дневнике. - К другим женщинам теряется интерес. Они даже вызывают отвращение своими взглядами, которые я часто ловлю на себе. Я хочу только ее. Весь я напряжен ожиданием ее".

Хочет, чтобы Розалия родила ему ребенка. Она беременеет в 1916 году, но не может выносить. Оба тяжело переживают потерю. Надеются на успешную беременность в будущем. Об этом постоянно пишут в письмах. Через 10 лет официально оформляют брак. До смерти Владимира Винниченко живут вместе, но бездетными.

12 романов написал Владимир Винниченко. В "Записках курносого Мефистофеля" в 1917-ом поднимал темы прелюбодеяния, развода и абортов. Создал первый украинский фантастический роман "Солнечная машина". Все его очерки, рассказы, пьесы и романы изданы в 23 томах.

Выращивал картофель на продажу

"Занимаюсь думанием о ферме, доме и заработке. Где лучше, где надежнее, где не придется голодать, где можно будет вырвать хоть пару часов на литературную работу? Или копаться всю жизнь в земле, продуцировать не рассказы, пьесы, романы, картины, а картофель, салата, баклажаны?"— пишет 7 июня 1934 года в дневнике Владимир Винниченко.

В 1918-ом он оставил пост в Директории Украинской Народной Республики и выехал в Германию, затем — во Францию. Там в 1926-м женился на Розалии Лифшиц. Купили старую усадьбу с участком 1,7 га во французском городке Мужен, возле Канн. Провели водопровод и электричество.

"Какое счастье все же, что когда-то Скрипник (Николай Скрипник — председатель Народного секретариата УССР в 1921-1933 годах. — ГПУ) выслал мне часть моего гонорара, что я не растрынькал его на Монмартрах и Монпарнасах и теперь мы имеем возможность не совсем умереть с голода", — вспоминал писатель.

Берется выращивать овощи на продажу.

"Крупнейший писатель, автор универсалов освобожденной Украины, председатель правительств, вместо того, чтобы продуцировать что-нибудь ценное для той самой Украины выращивает картофель для провансальских мещан", — иронизировал в своем блокноте.

Но заработать не удается. Думает продавать дом, но до этого не доходит.

После Второй мировой войны по соседству селится украинский военный Иван Кисть. Он начинает заботиться об усадьбе Винниченко и эффективно обрабатывает его землю. Хозяин сосредотачивается на творчестве.