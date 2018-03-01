Могилу разрушили в советское время

"Насколько несимпатичной, гадкой и унизительной была нынешняя избирательная кампания, настолько приятным моментом стало участие в ней женской кандидатуры", — пишет краковский журнал "Новосци Иллюстрованные" о выборах в Галицкий краевой сейм, которые состоялись 2 марта 1908 года. Впервые в них приняла участие женщина — художница 46-летняя Мария Дулемба.

Одной из административных единиц Австро-Венгерской империи было Королевство Галичины и Володимирии — занимало территорию от Кракова на западе до современной Тернопольской области на востоке. Край имел собственный парламент — сейм. В него входили 150 послов, так тогда называли депутатов. Их избирали раз в шесть лет. Избиратели были разделены на четыре курии — категории, в зависимости от места обитания и социального статуса.

По закону, женщины имеют право голосовать только в двух куриях, городской и больших землевладельцев и промышленников. Правда, сделать это могут лишь при посредничестве доверенных лиц — родственников-мужчин или юридических представителей. О выдвижении женщинами кандидатуры на посла в законе ничего не сказано.

В печати публикуют шутку:

— Почему женщины не выдвигаются на послов в сейм?

— Потому что ни одна женщина не сознается, что ей больше 30 лет.

Именно такой возрастной ценз был для кандидатов.

Юрист Станислав Сташинский пишет: "Политическая страсть женщин похожа на чувства, которые вызывает у них любовь. Ради него они готовы подняться на наивысшую ступень добродетелей и самопосвящения, но в то же время и опуститься до настоящих преступлений. Горячий патриотизм женщин всегда основывался на пожертвовании и самопосвящении. Однако в прагматичных делах, к которым относится политика, избыток этих чувств может принести только вред".

Мария Дулемба происходила из благородной семьи из Кракова. Брала уроки у художника Яна Матейко. Хотела получить диплом Краковской академии искусств, однако там принимали на учебу только мужчин. Должна была получать высшее образование в частной Академии Жулиана в Париже.

В конце 1880-х Дулемба поселяется во Львове. Дружит с поэтессой Марией Конопницкой — одной из первых галицких феминисток. Пишет в женский журнал "Штурвал", редактирует журнал "Голос жінок". Регулярно выступает с лекциями наподобие "Почему женское движение развивается так медленно?" В начале 1908 года выдвигает свою кандидатуру в краевой сейм — первой среди женщин Австро-Венгерской империи. Ее поддерживает Селянская партия.

"На этой земле мы, женщины, хотим равноправия, стремимся приобщиться к борьбе за права народа, работать на его будущее, принимать участие в национальном строительстве, — заявляет Дулемба. — Имеем право считать, что сооружение это будет лучшим, более надежным и более сильным, если мы приложим к этому свою руку. Чувствуем, что нам по силам работать на полях, а не только в пустоте".

Мария Дулемба получает 511 голосов во львовской городской курии. Избирательная комиссия признает большинство из них недействительными без объяснения причин. Назначают повторные выборы. Понимая, что шансов на победу нет, художница снимает свою кандидатуру.

"Эта кандидатура была со всех сторон идейная, — пишут "Новосци Иллюстрованные". — И хоть выборы не принесли ей мандата, что было понятно наперед, сам факт выставления этой кандидатуры стал большим шагом навстречу равноправию женщин".

После неудачи на выборах Дулемба продолжает писать в журналы и выступать с лекциями. В 1910 году умирает Мария Конопницкая. Дулемба организует похороны подруги, которые перерастают в массовую демонстрацию.

В 1918-м начинаются бои за Львов между поляками и украинцами. Дулемба устраивается санитаркой. Вместе с графиней Теодозией Дидушицкой отправляется в поездку по местечкам, где находятся интернированные — задержанные и обезоруженные польские вояки. Пытаются организовать поставки продуктов, собирают письма для родственников. Передвигаются на конях в сильный мороз. Во Львов возвращаются больные — подхватили пятнистый тиф.

7 марта 1919 года Мария Дулемба умирает. В траурной манифестации принимают участие несколько тысяч лиц — как поляки, так и украинцы. Женщину хоронят в склепе Конопницкой. После войны тело переносят в отдельную могилу. Ее разрушат в советское время.