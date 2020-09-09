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четверг, 10 сентября 2020 07:30

"Как только Макс надел на мой палец обручальное кольцо, все страхи исчезли"

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"Это казалось слишком прекрасным, чтобы быть правдой. Я поняла, что Макс - замечательный человек. Он молчалив, скуп на выражение сочувствия, но делает именно то, чего мне не хватает. Это помогает лучше любых слов", - вспоминает английская писательница Агата Кристи о знакомстве с археологом Максом Мэллоуном в 1930-м на раскопках древнего города Ур - на территории нынешнего Ирака.

Перед тем она тяжело переживала смерть матери. Искала поддержки у мужа — военного Арчибальда Кристи. Но он признался, что разлюбил. Через 14 лет совместной жизни оставил ее ради секретарши.

Писательница пропала без вести. Полиция искала 11 дней. Нашли ее перевернутый автомобиль на дороге. Подозревали бывшего мужа в убийстве. Но она нашлась в гостинице, где зарегистрировалась под чужой фамилией.

40-летняя Агата Кристи отправилась в странствия. Ее друзья археолог Леонард Вулли с женой Кэтрин пригласили на раскопки шумерского города Ур. Там же работал ассистент Макс Мэллоун. Он на 15 лет моложе, но смотрел на нее, как на капризного, но милого ребенка". Ничего не слышал о ее произведениях. Когда подарили роман Агаты Кристи, простодушно ответил, что не интересуется детективами.

Считает ее надоедливой туристкой, которая отвлекает от работы. Та как-то видит, как Агата Кристи сидит под палящим солнцем и протирает какой-то черепок дорогим косметическим кремом. Его сердце начинает биться чаще.

Едут вдвоем по пустыне на джипе и застревают в песке. Женщина не паникует, а спокойно ложится спать. После этого случая молодой архитектор берется читать ее книжки.

С раскопок всей компанией едут отдыхать в Грецию.

"Провели счастливый день на пляже, купаясь в чудесном теплом море, — пишет Агата Кристи в "Автобиографии". - Макс собрал для меня огромный букет желтой календулы. Я сплела венок и он надел мне на шею. Потом устроили пикник среди необозримого желтого моря цветов".

Сообщают, что дочь Агаты Кристи Розалинда заболела пневмонией. Макс соглашается сопровождать женщину в Англию.

"Когда Арчи попросил у меня развода, я считала, что это самый несчастный день в жизни. Сегодня Макс сделал мне предложение и я поняла, что ошибалась", — записывает в дневнике Агата Кристи.

Макс Мэллоун наведывается к ней и, как-то прощаясь после ужина, делает ей предложение. Ошеломленная женщина вместо того, чтобы обрадоваться, впадает в депрессию.

Ее страхи сводятся к разнице в возрасте и предыдущему неудачному браку. Любимый уговаривает ее в несколько месяцев. Ему всегда нравились старшие дамы, говорит. В ответ на ее нежелание иметь детей радуется: "Всем известно, как трудно найти женщину, которая не хочет родить пятерых".

Писательница предлагает испытательный срок два года. Но он не хочет ждать и пишет: "Я думал о тебе все лето и решил: снова увижу — станет ясно, придумал я все или нет. Оказалось - нет. Ты такая же, как я помнил тебя, такая же желанная".

Агата Кристи страдает от любви. Записывает в дневнике: "Я вдруг поняла, что нет на свете ничего лучшего, чем стать его женой. Если бы только он был старше, или я - моложе".

Знакомые не поддерживают брак. Дочка Розалинда не против: "По-моему, это самое лучшее. Мы могли бы завести свою лодку. Он неплохо играет в теннис. И может быть во многом полезен".

Пара решает обручиться тайно. Накануне венчания женщину снова терзают сомнения. Она осознает, что жених — ровесник ее племянника. Еще и любимая сестра, которая не одобряет идею этого брака, отказывается приехать на церемонию: "я все время буду плакать и всех расстраивать".

11 сентября 1930 года Агата Кристи и Макс Мэллоун венчаются в скромной церкви Святой Коломбы в Эдинбурге в Шотландии. Присутствуют лишь самые близкие. Когда жених прибывает в храм, к писательнице возвращается уверенность. Свадьба получается именно такой, как она хотела: красивая тихая церемония, без журналистов.

"Как только Макс надел на мой палец обручальное кольцо, все страхи исчезли. Я снова стала замужней женщиной. Никакие пересуды не могли этого изменить", — написала в мемуарах.

Когда кто-то посмеивается над их разницей в возрасте, шутит: "Макс-археолог. А археологи обожают старину. Чем старше я становлюсь, тем больше ему интересна". Еще бывает говорит: "Мой муж археолог, а археологи — это детективы прошлого".

"Выяснилось, что оба любим одни и те же блюда - здоровую пищу. И как же расстроился Макс, узнав, что я не любительница выпить! — призналась в книге "Расскажи мне, как ты живешь" в 1946-ом. - Точнее, не пью вообще. Пытался меня перевоспитать. Последовательно предлагал мне разные марки вин, потом с отчаянием — водку и абсент! В итоге он вынужден был признать поражение. Каждая марка вина вызывала у меня еще большее отвращение. Макс только вздыхал, поняв, что собутыльник из меня никудышный".

Сопровождает его в экспедициях. Чтобы профессионально помогать, читает книги по истории, изучает древние языки и проходит курсы фотографов. Как-то убеждает раскопать небольшой курган в окрестностях Мосула в Ираке.

- Неужели тебе неинтересно, что за люди жили здесь тысячи лет назад? - говорит мужу.

Тот соглашается. Закончив раскопки, малоизвестный археолог пишет книгу и становится звездой британского научного общества. "Я едва не лопнула от гордости за мужа", — писала впоследствии о том времени.

Живут вместе 45 лет до смерти писательницы от простуды 12 января 1976-го. Через год Макс Мэллоун женится и через столько же умирает.

83 раза Агата Кристи в своих произведениях описала отравление людей. Она прекрасно разбиралась в тонкостях ядов, потому что работала фармацевтом в юности.

— Мертвецы в луже крови мне не нравятся, — говорила. Огнестрельного оружия я стараюсь избегать, потому что ничего не понимаю в этом. Вот отравлять - гораздо легче. А самый безопасный для меня — давний испытанный "друг" - удар по голове чем-то тяжелым. Скажем, кочергой.

"Мысли о самых страшных убийствах приходят тогда, когда мою посуду"

Уже известной писательницей Агата Кристи в анкетной строке "род занятий" писала "домохозяйка". Для работы не имела ни отдельного кабинета, ни стола. Писала в спальне за умывальным столиком или за обеденным.

"Мне бывало немного неловко идти писать, — говорила писательница. — Но если удавалось уединиться, закрыть за собой дверь и сделать так, чтобы никто не мешал — я забывала обо всем на свете и неслась вперед на всех парусах".

Она сравнивала себя с собакой, которая исчезает куда-то на полчаса. Потом возвращается с перепачканным землей носом и найденной костью.

Сюжеты приходили в голову на улице во время прогулки, в магазине шляпок, в ванной. Выстраивалась схема убийства и его сокрытия так, чтобы преступник был обнаружен в конце произведения. После этого продумывала детали. В этот момент становилась особенно молчаливой и мрачной.

"Мысли о самых страшных убийствах приходят тогда, когда мою посуду, — рассказывала, — потому что я ненавижу это занятие".

Автор: Наталия ПАВЛЕНКО
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Дата
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