"Должны довести дело до суда. Иначе скажут, что жиды подкупили меня и все правительство"

Андрея Ющинского 47 раз пырнули шилом

"Недавно у нас сообщалось, что неизвестно куда делся ученик киево-софийской духовной школы Андрей Ющинский. Позавчера он был найден убитым в небольшой рощице возле кирпичного завода по Кирилловской улице. Раздетый до рубашки, был посажен в пещере у стенки. Руки связаны сзади. На голове рана, сделанная чем тупым. Немного в стороне лежали его книжечка и тетради ", - пишет киевская газета "Рада" 22 марта 1911 года.

13-летний Андрей жил с матерью, продавщицей фруктов Александрой Ющинской и отчимом - переплетчиком Лукой Приходько в Никольской Слободке на левом берегу Днепра. Теперь это территория Киева. Утром 12 марта 1911-го пошел в школу на ул. Большой Владимирской. Домой не вернулся.

На следующий день начинают искать. Кто-то говорит, что видел его на Цепному мосту. Кто-то - на Лукьяновке. Якобы шел к другу Евгению Чеберяку, возле которого раньше жил с родителями.

20 марта гимназисты 10-летний Борис Билошицкий и на 2 года старше Петр Элланский гуляют в урочище Загоровщина на Лукьяновке. Залезают в пещеру и видят мертвого парня. Рассказывают родителям.

"Это произошло в яркий весенний теплый день, когда жители Лукьяновки по случаю воскресенья были свободны. Известие о том, что на Загоровщине найден убитый мальчик, быстро собрало огромную толпу, - писал журналист Степан Бразуль-Брушкивский. - Вся эта толпа бросилась к пещере. Пользуясь отсутствием полиции, друг перед другом спешили поинтересоваться, кто убит. Наиболее любопытные забрались в пещеру и стали рассматривать труп".

Полицейские приходят на место убийства после 19:00. Выясняют, что это Андрей Ющинский. Тело переносят в анатомический театр Киевского университета. По остаткам борща в желудке устанавливают день гибели - 12 марта. На теле обнаруживают 47 колотых ран, из них семь - на голове. Считают, что сделаны длинным шилом сапожника. Парень почти полностью обескровлен.

Российские шовинисты-черносотенцы распространяют версию, что его убили евреи. Им якобы нужна кровь христиан для выпекания мацы на Песах, который в том году выпадает на 17 марта.

Дядя убитого Федор Нежинский встречает на Лукьяновке Евгения Чеберяка.

- Жаль Андрюшу, его порезали евреи, - говорит мальчик.

Еще киевляне судачат, что отец Феодосий Чирков оставил сыну 5 тыс. рублей наследства, а мать убила, чтобы присвоить деньги. Полиция задерживает ее с сожителем. Когда устанавливают, что наследства нет, отпускают.

Для расследования вызывают из Ходорова - теперь Мироновский район Киевской области, следователя Николая Красовского, который раскрыл несколько резонансных преступлений в Киеве. Он отвергает версию ритуального убийства.

Обращает внимание, что одежда Андрея заляпана кровью. Поэтому убийцы не имели целью собирать ее. Долго ходит вокруг места, где нашли тело. Узнает, что неподалеку расположено кубло бандитов под руководством скупщицы краденых вещей Веры Чеберяк, матери Евгения.

Соседи рассказывают, что в день убийства слышали из дома Чеберяков шум. Там были знакомые хозяйки преступники Петр Сингаевский, Борис Рудзинский и Иван Латышев.

Следователь узнает, что Андрей Ющинский и Евгений Чеберяк в начале марта поссорились. Последний назвал товарища "незаконнорожденным". А тот пригрозил рассказать полиции о занятиях его матери. После того 10 марта у Чеберяков прошел обыск. Вера могла заподозрить парня и подговорить друзей отомстить.

Николай Красовский осматривает одежду покойного. В кармане находит кусок ткани, как на наволочке из дома Чеберяков. Предполагает, что ею Андрею закрыли рот, когда убивали.

Пытается задобрить Евгения Чеберяка, чтобы тот назвал убийц. Приносит сладости. Но парень тяжело заболел, попадает в больницу. Возле него дежурят следователи.

- Скажи этим господам, что я не связана с убийством, - просит его мать.

- Оставь меня, мама. Мне тяжело, не надо об этом, - отвечает.

Следователя увольняют, потому что он не поддерживает ритуальную версию. В июле 1911 года жандармы арестовывают приказчика кирпичного завода 38-летнего Менделя Бейлиса. На него указывает студент Владимир Голубов, член шовинистической организации "Двуглавый орел". Он ведет собственное расследование. Виновным в смерти Андрея Ющинского считает семью евреев, которая живет вблизи места убийства.

Никаких доказательств против них нет. Но Владимира Голубова поддерживает прокурор Киевской судебной палаты Георгий Чаплинский, который и выдает разрешение на арест Менделя Бейлиса.

Против евреев настроены в министерстве юстиции. Его руководитель Иван Щегловитов пишет прокурору: "Поручаю Вашему Превосходительству вести личное наблюдение за проведением следствия об убийстве мальчика Ющинского. Ожидаю подробных периодических донесений".

Менделя Бейлиса отдают под суд. Евгений Чеберяк умирает от дизентерии. Его мать в дело не включают.

"Есть основания предполагать, что судебный процесс закончится оправданием обвиняемого при невозможности доказать его виновность, - комментирует события в Киеве Иван Щегловитов. - Во всяком случае, дело получило такую ​​огласку и такое направление, что должны довести его до суда. Иначе скажут, что жиды подкупили меня и все правительство".

829 дней провел в Лукьяновской тюрьме киевлянин Мендель Бейлис, которого подозревали в ритуальном убийстве Андрея Ющинского. В Печерский суд на Софийской площади в 3 километрах возили в закрытом вагоне трамвая.

Судили Бейлиса семь крестьян и пятеро горожан

"Всем известно, что сижу безвинно. Разве я вор или убийца? Чувствую, что не выдержу. Мне мстят враги за то, что я не давал им дрова и не позволял через завод ходить", - пишет Мендель Бейлис жене из тюрьмы . Передает привет своим пятерым детям.

Сидит по обвинению в убийстве 13-летнего Андрея Ющинского. Его готовятся судить. Но следователи говорят не столько конкретно о нем, сколько о ритуальном убийстве евреями. Собирают суд присяжных.

- Если бы мне сказали об убийстве и обескровливании ребенка евреем, то я скорее предположил бы, что сделал он это, чтобы съесть его, - заявляет в суде исследователь иудаизма Павел Коковцов. - Но я никогда не мог бы даже подумать, что это сделано с ритуальной целью. Столь врожденным является отвращение евреев к употреблению любой крови.

Выступают в суде и сторонники ритуальной версии. Их оппоненты напоминают, что иудеи приносили в жертву только животных. Слушают их присяжные - семеро крестьян, двое продавцов и трое мелких чиновников. Власти надеются, что малообразованные осудят Бейлиса.

- Как судить Бейлиса, когда о нем никто ничего плохого не говорит, - переговариваются присяжные.

28 октября 1913-го признают Менделя Бейлиса невиновным.

"Бейлис стоял все время, как столб. Услышав решение суда вытянулся, вырос, плотно схватился за решетки. И безмолвно упал на скамейку, потом - на пол, - вспоминал журналист Владимир Бонч-Бруевич. - Вскочил, ухватился за решетку и снова упал. Только глухой стон говорил нам, что он еще жив. Кошмаром повеяло в зале. Все молчали. Ему дали воды. Бейлис поклонился присяжным, поблагодарил и снова упал. Зал оцепенела. Потом проснулся, зашевелился, обрадовался. Председатель, отпуская домой, благодарил присяжных за их труд. Его слова почти не было слышно, они натянутые и злобные. Присяжные торопливо ушли, и зал быстро опустел ".