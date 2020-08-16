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воскресенье, 16 августа 2020 10:14

В Украине более 91 тыс. больных Covid-19: статистика выходных поражает

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В Украине более 91 тыс. больных Covid-19: статистика выходных поражает
Число заболевших украинцев превысило 91 тыс. Фото: pixabay.com

В Украине на утро 16 августа зафиксовалы уже 91 356 тыс. больных коронавирусом. Прирост новых случаев за сутки - 1637.

"Среди новых больных 97 детей и 55 медработников. Госпитализировали за сутки 246 человек. Это достаточно много, учитывая то, в выходные значительно меньше лиц забирают в больницы, чем в течение рабочих дней", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов под время брифинга.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2088 человек, из них 24 - за последние сутки.

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По состоянию на утро этого дня - от болезни выздоровели 47 822 человек, 392 за последние сутки. Болеет - 41 466 человек.

В Украине на утро 15 августа зафиксирован уже почти 90 тыс. случаев коронавирусной болезни. Прирост новых случаев за сутки - 1 847. Это новый антирекорд. В позапрошлые сутки фиксировали болезнь у 1732 человека.

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Дата
16
августа

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