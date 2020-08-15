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суббота, 15 августа 2020 09:46

Коронавирус в Украине: статистика показывает очередной антирекорд

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Коронавирус в Украине: статистика показывает очередной антирекорд
Количество больных увеличивается. Фото: Reuters

В Украине на утро 15 августа зафиксирован уже почти 90 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. Прирост новых случаев за сутки - 1 847. Это новый антирекорд.

В позапрошлые сутки фиксировали болезнь у 1732 человека.

Из-за болезни в общем в стране умерли 2044 человека, из них 33 - за последние сутки, сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга СНБО УНН

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области области - 254.

Рекордное количество больных в Киеве - 232.

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В Черновицкой обл. зафиксировали прошедшие сутки 170 случаев, во Львовской - 166, в Ивано-Франковской - 148, Одесской - 139.

14 августа больше всего больных умерли во Львовской области - 6 человек. Пятеро - в Одесской области. По 4 - в Закарпатской и Харьковской обл. Три человека умерли в Киевской обл, по двое - в Черновицкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской. По 1 человеку - в Киеве, в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черниговской обл.

Киев из-за роста количества больных коронавирусом попал в желтую зону. С 17 августа в столице усилят ограничения и запреты.

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Дата
15
августа

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