Киев усиливает карантин: какие будут ограничения

Киев попал в желтую зону. Фото: Reuters

Киев из-за роста количества больных коронавирусом попал в желтую зону.

"Поскольку заполненность койкомест в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2%", - сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

С 17 августа в столице усилят ограничения и запреты.

Запретят пребывание в общественных зданиях и общественном транспорте без масок. На улице нужно будет иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Нельзя будет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.

Проведение массовых мероприятий позволят только при участии не более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории. Организатор мероприятия - ответственный за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м. Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.

Общественный транспорт может принимать пассажиров только на сидячие места.

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"Да, ситуация неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно. Для вашего здоровья и здоровья людей, которые рядом", - заявил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 1732 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали накануне - 1592. А также 8 августа - 1489.