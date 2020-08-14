В общежитии произошла вспышка коронавируса

В общежитии Запорожского медуниверситета произошла вспышка Covid-19 среди иностранных студентов.
В Запорожской областной инфекционной клинической больнице на лечении находятся 4 студента, сообщает "Укринформ".
Все они иностранцы. Среди иностранных студентов - контактных лиц подтвердили 27 случаев бессимптомного протекания болезни. Общежитие взяли под усиленную охрану. Усилили противоэпидемические мероприятия во всем университете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Плюс 1732: Украина завершает рабочую неделю с новым рекордом по коронавирусу
Всего в Запорожском медуниверситете учатся 9126 студентов. Из них более 2,5 тыс. иностранных граждан из 42 стран мира.
За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано еще 47 новых случаев заболевания Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек.
Комментарии