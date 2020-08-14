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пятница, 14 августа 2020 22:20

В общежитии произошла вспышка коронавируса

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В общежитии произошла вспышка коронавируса
Вспышка произошла среди иностранцев. Фото: pexels.com

В общежитии Запорожского медуниверситета произошла вспышка Covid-19 среди иностранных студентов.

В Запорожской областной инфекционной клинической больнице на лечении находятся 4 студента, сообщает "Укринформ".

Все они иностранцы. Среди иностранных студентов - контактных лиц подтвердили 27 случаев бессимптомного протекания болезни. Общежитие взяли под усиленную охрану. Усилили противоэпидемические мероприятия во всем университете.

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Всего в Запорожском медуниверситете учатся 9126 студентов. Из них более 2,5 тыс. иностранных граждан из 42 стран мира.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано еще 47 новых случаев заболевания Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек.

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