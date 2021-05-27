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четверг, 27 мая 2021 10:41

Сало - польза и вред: советы Ульяны Супрун

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Автор: belpressa.ru
  Сало содержит много ненасыщенных жирных кислот, которые благотворно влияют на состояние сосудов
Сало содержит много ненасыщенных жирных кислот, которые благотворно влияют на состояние сосудов

На своей странице в Facebook руководительница МОЗ Ульяна Супрун объясняет, чем полезное сало и сколько его можно есть.

Сало полезно, потому что:

1. В нем есть незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам. В рационе людей, редко потребляют жирную рыбу и дорогое авокадо, таких жирных кислот хватает.

2. В сале есть полезное вещество холин, который играет важную роль в обмене жиров.

3. По содержанию ненасыщенных жирных кислот сало вроде рапсового масла и рыбьего жира. Некоторые исследования даже обнаружили, что от рациона и выпаса свиней содержание омега-3 жирных кислот может возрастать.

4. В сале есть витамины D и Е, хотя их содержание значительно меньше, чем дневная потребность организма.

Несмотря на то, что многие люди боятся холестерина, в сале его не так много. В 100 граммах сала лишь 95 миллиграммов - треть дневной нормы для людей, не имеющих атеросклероза или других хронических болезней сосудов. Или половина от нормы для людей с больным сердцем или сосудами.

Сало - это смесь жиров. В нем есть насыщенные жиры, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты - такие, как в растительных маслах.

100 граммов сала имеет около 900 калорий. Это почти половина дневной нормы калорий для человека, умеренно движется.

Там нет белков и клетчатки, минералов и ряда необходимых нам питательных веществ.

В сале достаточно много бесполезных насыщенных жиров. В 100 граммах - почти 40 граммов, двойная дневная норма для нашего организма. Насыщенные жиры - те же высококалорийные жиры, избыток которых связывают с риском атеросклероза. За день советуют есть не более чем 20-30 граммов насыщенных жиров.

С другой стороны, в сале все-таки больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами. Даже больше, чем в сливочном масле. Такие жиры хорошо влияют на состояние сосудов.

Сало есть стоит, но не много. Немного - несколько кусков - можно и полезно.

А чтобы сало принесло максимальную пользу для здоровья, старайтесь придерживаться трех простых правил:

1. Не употребляйте сало в больших количествах. Избыток жиров может вызвать дискомфорт в желудке или кишечнике.

2. Старайтесь свой рацион и учитывайте затраты энергии. Если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости.

3. Сочетайте сало с крахмалистыми продуктами - картошкой, кукурузной кашей, хлебом и острыми компонентами - красным перцем, горчицей.

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Жиры, которые есть в сале, помогают лучше усваиваться красным и оранжевым пигментам - каротиноидам. Поэтому если едите сало, дополните его морковью, помидорами или борщом.

Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть свинину, потому что это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Медики советуют или вовсе отказаться от этого вида мяса, или же, по меньшей мере, употреблять его нечасто.

По словам медиков, свинина опасна не только своей излишней жирностью, но и тем, что может стать причиной некоторых инфекций, изменения гормонально фона, а также вызвать болезни кожи, артрит, артроз и другие.

В мясе животных, которые выращиваются в промышленных масштабах, содержится гормон роста, который может вызвать сбои в работе организма. Это и ожирение и возникновение и рост опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных.

Содержащийся в свинине аллерген гистамин может спровоцировать фурункулез, дерматит, экзему.

А вот свиная кровь богата онкогенными агентами - эритроцитами, выступающими в роли маркеров рака.

Свинина - самое жирное мясо, которое способствует ожирению при малоподвижном образе жизни.

Автор: Валерия Радзиевская
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27
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