Какую пользу для организма приносят сухофрукты

Наиболее популярны финики, чернослив, инжир и курага. Фото: pixabay

Сухофрукты - это фрукты, в которых высушили воду.

Их пищевая ценность намного выше, чем в свежих фруктах через концентрацию сахаров и одновременно питательных веществ, пишет "Обозреватель".

Наиболее популярные - финики, чернослив, инжир и курага. Засахаренными можно найти манго, ананасы, клюкву, бананы, яблоки. Сухофрукты богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Полифенольные антиоксиданты в составе способствуют улучшению кровотока, процессу пищеварения и предотвращают стресс. Высокое содержание калия помогает выводить лишнюю жидкость и натрий, а также полезно для мышц.

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В то же время в сухофруктах есть наибольше сульфита - консервантов, которые продлевают срок годности и оказывают им свежего и привлекательного вида. Но тогда их нельзя есть аллергикам. Рекомендуют заменить органический вариант для профилактики осложнений.

Поэтому, финики являются источником меди, марганца, железа, витамина В6.

Чернослив известен естественным слабительным эффектом благодаря сахарному спирту в составе - сорбиту. Такой минерал как бор в составе помогает бороться с остеопорозом.

Курага - источник бета-каротина, лютеина, зеаксантина - 3 растительных пигментов, которые поддерживают здоровье глаз.

Изюм имеют содержание меди, марганца, магния, витаминов группы В.

В сухофруктах также содержится природный сахар: изюм 59%, финики 64-66%, чернослив 38%, курага 53%, инжир 48%.

Для хорошей фигуры и самочувствия стоит есть достаточно белка. Этот компонент нужен для роста и развития, помогает расти и восстанавливаться мышцам, участвует в работе иммунитета и регулирует множество биохимических реакций. Также помогает долго сохранять чувство сытости.