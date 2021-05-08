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суббота, 08 мая 2021 09:05

Врачи рассказали, кому нельзя есть свинину

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  Свинина может вызвать инфекции и изменения гормонального фона
Свинина может вызвать инфекции и изменения гормонального фона

Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть свинину, потому что это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Медики советуют или вовсе отказаться от этого вида мяса, или же, по меньшей мере, употреблять его нечасто.

По словам медиков, свинина опасна не только своей излишней жирностью, но и тем, что может стать причиной некоторых инфекций, изменения гормонально фона, а также вызвать болезни кожи, артрит, артроз и другие.

Чем же так вредна свинина?

В мясе животных, которые выращиваются в промышленных масштабах, содержится гормон роста, который может вызвать сбои в работе организма. Это и ожирение и возникновение и рост опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных.

Содержащийся в свинине аллерген гистамин может спровоцировать фурункулез, дерматит, экзему.

А вот свиная кровь богата онкогенными агентами - эритроцитами, выступающими в роли маркеров рака.

Свинина - самое жирное мясо, которое способствует ожирению при малоподвижном образе жизни.

По мнению врачей, свинина очень токсична, и постоянное отравление токсинами провоцирует проблемы с сердцем и может стать причиной инсульта.

Но и польза у этого типа мяса есть

Свинина - очень энергоемкое мясо, содержит много жиров и белков, которые питают организм. Она полезна физически активным людям, спортсменам, так как хорошо восстанавливает потраченные силы, способствует наращиванию мышечной массы.

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Белки мяса содержат незаменимые аминокислоты, которые необходимы для построения собственных белков.

Кроме того в свинине много цинка, магния и селена для поддержки работы сердца, щитовидной железы и укрепления иммунитета.

Немало в этом мясе витаминов группы В, которые участвуют в обмене веществ, отвечают за рост, развитие и кроветворение.

Мясо свиней в Украине дорожает. Килограмм живой массой для забоя стоит до 46,6 грн. Это на 2% дороже, чем на прошлой неделе.

"Если накануне Пасхи живца преимущественно реализовывали по 45-46 гривен, то в первую неделю мая стоимость выросла на 1 гривну. Кое-где цена превышала 47 гривен", - сообщают в ассоциации "Свинари Украины".

Рост цены не повлиял на продажи. В супермаркетах цены на свинину стартуют от 100 грн. В частности, вырезку продают по 168 грн/кг, корейку по 144 грн/кг. Сало в среднем стоит 119 грн/кг.

rbc.ua
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08
мая

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