Отказ от ужина способствует набору лишнего веса - диетолог

 
Ексклюзивы
1/5
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 378
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 756
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Просмотров: 414
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 423
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 621
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 738
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1890
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 441
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
1 Просмотров: 2178
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Интервью
1/5
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 765
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 738
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1890
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1188
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 12:23

Отказ от ужина способствует набору лишнего веса - диетолог

  Комментировать
Отказ от ужина способствует набору лишнего веса - диетолог
Правильный ужин должен состоять из белков: нежирного мяса птицы или рыбы и овощей. Фото: Luna Lovegood from Pexels

Периодический отказ от ужина способствует набору лишнего веса и вызывает появление депрессивных мыслей. Чтобы оставаться в форме или похудеть, продукты должны быть низкокалорийными и полезными. Есть нужно за три часа до сна.

Об этом Gazeta.ua рассказал Андрей Маковецкий, столичный диетолог.

"Когда человек находится без пищи более 12 часов производится стрессовый гормон. Он способствует накоплению жировой ткани и приводит к появлению депрессивных мыслей. Поэтому нужно или постоянно не ужинать, или ужинать всегда. А вот делать такое время от времени вредно", - сказал диетолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как съесть шашлык и не навредить здоровью - советы диетолога

Задачей ужина является пополнение организма аминокислотами. Он должна состоять из белков: нежирного мяса птицы или рыбы и овощей.

"Последний прием пищи должен быть не позднее чем за три часа до сна", - продолжил диетолог.

Диетический ужин не должен содержать в себе быстрых углеводов, например, фрукты, шоколад, выпечку, крахмалистые продукты: макароны, картофель. Не стоит есть на ночь соленое и острое, ведь эти продукты провоцируют бессонницу и возбуждают аппетит.

Начинать диету весной опасно для здоровья. Организм истощен за зиму из-за нехватки витаминов, дефицита солнца, а также простуды и вирусных заболеваний. Диета может принести ему дополнительный стресс.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отказ от ужина способствует набору лишнего веса - диетолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Облетел Землю 128 раз: состоялось путешествие первого космического туриста

Выпустили первый компакт-диск

Стартовало строительство космодрома

"Тасманский дьявол" застрелил 35 человек

Опубликовали фото пыток и изнасилований военными США иракских заключенных

Вождя и его любовницу расстреляли партизаны

Депортировали 150 тыс. украинцев

В Черном море упал вертолет: 20 погибших

Украинцы и шведы начали наступление на московитов

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 8496
&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского 1 Просмотров: 6543
(PR)
(PR) Просмотров: 5085
Гороскоп на 27 апреля: для кого наступает благоприятный период
Гороскоп на 27 апреля: для кого наступает благоприятный период
 Просмотров: 3780
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 3663
Здоровье
Нашли способ, как уничтожить коронавирус за секунду
Нашли способ, как уничтожить коронавирус за секунду Просмотров: 819
Как в Украине изменились коронавирусные цифры за сутки
Как в Украине изменились коронавирусные цифры за сутки Просмотров: 963
Как людей заставляют курить - плохие новости для пассивных курильщиков
Как людей заставляют курить - плохие новости для пассивных курильщиков Просмотров: 450
Будут ли наказывать Кабмин и Минздрав за срыв вакцинации - Рада проголосовала
Будут ли наказывать Кабмин и Минздрав за срыв вакцинации - Рада проголосовала Просмотров: 216
Вакцинация от коронавируса: мир вышел на новую отметку
Вакцинация от коронавируса: мир вышел на новую отметку Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
1
Кива и диссертация: "эпическое" видео по защите
Голосов: 513
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть