Отказ от ужина способствует набору лишнего веса - диетолог

Правильный ужин должен состоять из белков: нежирного мяса птицы или рыбы и овощей. Фото: Luna Lovegood from Pexels

Периодический отказ от ужина способствует набору лишнего веса и вызывает появление депрессивных мыслей. Чтобы оставаться в форме или похудеть, продукты должны быть низкокалорийными и полезными. Есть нужно за три часа до сна.

Об этом Gazeta.ua рассказал Андрей Маковецкий, столичный диетолог.

"Когда человек находится без пищи более 12 часов производится стрессовый гормон. Он способствует накоплению жировой ткани и приводит к появлению депрессивных мыслей. Поэтому нужно или постоянно не ужинать, или ужинать всегда. А вот делать такое время от времени вредно", - сказал диетолог.

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Задачей ужина является пополнение организма аминокислотами. Он должна состоять из белков: нежирного мяса птицы или рыбы и овощей.

"Последний прием пищи должен быть не позднее чем за три часа до сна", - продолжил диетолог.

Диетический ужин не должен содержать в себе быстрых углеводов, например, фрукты, шоколад, выпечку, крахмалистые продукты: макароны, картофель. Не стоит есть на ночь соленое и острое, ведь эти продукты провоцируют бессонницу и возбуждают аппетит.

Начинать диету весной опасно для здоровья. Организм истощен за зиму из-за нехватки витаминов, дефицита солнца, а также простуды и вирусных заболеваний. Диета может принести ему дополнительный стресс.