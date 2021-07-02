Какой риск здоровому человеку родить ребенка с пороками. Данные шокируют

Если у будущей матери находят какие-то патологические комбинации - обследуют мужчину. В случае обнадеживающих результатов родить здорового ребенка возможно благодаря искусственному оплодотворению. Фото: Maria Lindsey Content Creator from Pexels

Дети с генетическими болезнями рождаются в здоровых семьях. Все из-за скрытых мутаций в генах родителей. Если в пределах одного гена оба имеют нарушения, существует 25% риска родить больного младенца. Предусмотреть это можно благодаря дородовой диагностике. Также тестируют женщин и на ранних сроках беременности.

Об этом Gazeta.ua рассказал Дмитрий Микитенко, генетик.

"Большинство заболеваний имеют скрытую природу. То есть родители могут быть здоровы, но если каждый из них является носителем мутации в одном гене, тогда есть риск 25%, что родится больной ребенок. Потому что каждый из них может передать как здоровый ген, так и патологический", - сказал медик.

Эти риски касаются каждого, потому что мутации есть у всех.

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"Дети рождаются здоровыми потому, что не происходит эта комбинаторика между мужем и женой в пределах одного гена. То есть этот риск 25 процентов не распределяется между различными беременностями. Это как рулетка, и риск на проигрыш ¼. Часто родители думают, если один ребенок болен, следующий будет здоровым или наоборот. Но это не так. Есть родители, которые рожают несколько больных детей подряд, надеясь, что пронесет, а получилось не так, как хотелось", - рассказал Микитенко.

Перед планированием беременности следует пройти специальную диагностику.

"Надо пройти генетическое исследование на носительство такой скрытой патологии. Эти программы называются карьер скрининг и программы ответственного отцовства. Стоят около 450 долларов. Это исследование дает информацию об отсутствии комбинации в пределах патологических генов между собой мужчины и женщины", - сказал генетик.

Сдавать анализ обоим родителям одновременно не обязательно. Сначала советует пройти женщине. У нее есть возможность выявить заболевание, привитых с женской половой хромосомой. Если у будущей матери находят какие-то патологические комбинации - обследуют мужчину. В случае не обнадеживающих результатов родить здорового ребенка возможно благодаря искусственному оплодотворению. Тестируют женщин и на ранних сроках беременности. Но тогда семья должна решить - прервать беременность, или рожать.

В Украине введут неонатальный скрининг на выявление генетических заболеваний у новорожденных. Список расширили с 4 до 21 недуги. Тест проводят в первую неделю жизни малыша. Такое нововведение повысит процент раннего выявления патологий.