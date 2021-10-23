Ученые доказали новую пользу кофе

В частности, кофе способен снизить риск развития заболеваний мозга. Фото: Pixabay

Ученые пришли к выводу, что кофе благоприятно сказывается в лечении некоторых заболеваний. Соответствующие выводы исследователей опубликованы на портале "Країна здоров'я".

В частности, кофе способен снизить риск развития заболеваний мозга. В международном исследовании ученых из Португальского университета и университета Бонна говорится, что кофеин блокирует особенный рецептор и снижает симптомы стресса. Такая эффективность гарантирована, если выпивать не менее четырех чашек кофе в день. Доказано, что те, кто пьет кофе регулярно на 20% реже страдают от депрессий.

По данным исследователей из Университета Балтимора, регулярное употребление кофе улучшает долговременную память. А поскольку кофе снижает отложение белка в головном мозге, особенно это касается людей с риском развития деменции и болезни Альцгеймера.

Специалисты исследовательского института в Монреале утверждают, что кофе помогает снять тремор, а также помогает при различных заболеваниях сердца. Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы также рекомендуется ежедневно выпивать от трех до пяти чашек кофе в день. Кроме того, в кофе содержатся антиоксидантны, поэтому он обладает противовоспалительным качествами.

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Диетолог рассказала, что нельзя употреблять кофе на голодный желудок.