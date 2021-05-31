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понедельник, 31 мая 2021 12:31

Как за восемь недель стать моложе на три года - исследование

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Автор: https://fakty.com.ua/
  Научный проект омоложения включал в себя: сбалансированный рацион питания, полноценный сон, физическую активность
Научный проект омоложения включал в себя: сбалансированный рацион питания, полноценный сон, физическую активность

Исследование, проведенное учеными из США и Канады, показало, как с помощью несложной коррекции питания и образа жизни можно быстро улучшить биологический возраст.

Эксперимент, который длился восемь недель и в котором приняли участие 43 мужчины в возрасте от 50 до 72 лет, показал убедительный омолаживающий эффект адресного воздействия на эпигенетические процессы в организме.

Поскольку именно хронические заболевания являются главной причиной старения, исследователи убеждены: управлять биологическим возрастом мы можем вполне успешно с помощью нескольких простых рычагов.

Научный проект омоложения включал в себя: сбалансированный рацион, полноценный сон, физическую активность. Плюс - участники принимали пробиотики и фитонутриенты.

Изменения в питании заключались в снижении количества углеводов и включении в рацион полезных животных белков, в том числе печени, а также разнообразие овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами.

Физическая активность предусматривала выполнение не менее 30 мин. в день упражнений средней сложности.

Фактор сна был зафиксирован на уровне не менее 7 ч. в сутки. Плюс - дыхательные упражнения для снижения стресса.

По окончании эксперимента у всех участников были взяты анализы крови и слюны, которые были проанализированы с помощью метилированной ДНК.

Результат поразил даже самих исследователей. Оказалось, что только с помощью простых изменений рациона питания, распорядка дня и режима сна, без применения лекарственных препаратов, всего за восемь недель можно снизить биологический возраст на целых три года.

Это значит, что провести подобный эксперимент самостоятельно может буквально каждый из нас.

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Добавим, что вдохновленные своим открытием ученые решили пойти дальше. Они набирают группу добровольцев для изучения здорового образа жизни в более длительной перспективе.

Международная группа ученых из Сингапура, США и России в результате проведенного исследования пришла к выводу, что гипотетически люди могут жить до 150 лет.

Чтобы оценить состояние организма ученые использовали такое понятие как биологический возраст, который часто не совпадает с хронологическим возрастом.

https://fakty.com.ua/
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