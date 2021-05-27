Старение организма можно оценить по анализу крови

Автор: cursorinfo.co.il Гипотетически люди могут проживать до 150 лет

Международная группа ученых из Сингапура, США и России в результате проведенного исследования пришла к выводу, что гипотетически люди могут проживать до 150 лет.

Чтобы оценить состояние организма ученые использовали такое понятие как биологический возраст, который очень часто не совпадает с хронологическим возрастом.

Результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Для определения биологического возраста авторы исследования использовали специфические маркеры – предикторы, определяющие степень старения клеток организма.

Ученые представили новый метод по определению биологического возраста по анализу крови и предложили использовать для оценки старения универсальный показатель DOSI, который служит индикатором динамического состояния организма.

Исследователи проанализировали продольные анализы крови пациентов, хранящиеся в Национальном исследовательском центре здоровья и питания США, а также из биобанка Великобритании.

Выяснилось, что колебания DOSI с возрастом увеличивается, пропорционально времени восстановления организма от различных болезней.

При помощи расчетов ученые установили, что максимальная продолжительность жизни человека может составлять от 120 до 150 лет, этот тот возраст, когда организм оказывается неустойчив к к различного рода болезням и инфекциям.

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Авторы исследования заявляют, что их исследование впервые предлагает индивидуально оценить биологический возраст того или иного человека и рассчитать теоретическую продолжительность его жизни.

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