Старейший человек страны рассказал, в чем секрет долголетия

Декстер Крюгер родился 13 января 1910 года / ABC News

Старейший человек Австралии, которому исполнилось 111 лет, считает, что секрет его долголетия в том, что он всю жизнь ел куриные мозги.

Декстер Крюгер, бывший ветеринарный хирург из Квинсленда, называет секретами своего долголетия - простой образ жизни на лоне природы и питания тем, что сам выращивал в саду или на ферме. В частности, куриные мозги. Об этом пишет The Independent.

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Сейчас Крюгеру 111 лет и 124 дня, что делает его самым старым человеком в стране. Мужчина до сих пор ежедневно делает утреннюю зарядку, проводит много времени на свежем воздухе, а также работает над автобиографией, в которой подробно описывает, как прожил больше века.

Декстер родился 13 января 1910 года. Он опередил предыдущего рекордсмена страны Джека Локетта, ветерана Первой мировой войны, которому на момент смерти в 2002 году было 111 лет и 123 дня.

Работник дома престарелых Pinaroo Roma Мелани Калверт говорит, что Крюгер, "один из самых умных жителей города, у которого до сих пор потрясающая память".

Основатель Австралийской книги рекордов Джон Тейлор подтвердил, что Крюгер стал старейшим австралийцем в истории.

Самой старой австралийкой была Кристина Кук, которая умерла в 2002 году в возрасте 114 лет и 148 дней.