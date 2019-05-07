Как правильно носить белье - советы гинеколога

Чтобы избежать заболевания половой сферы нужно отказаться от стрингов, носить хлопок, использовать моющие средства без запаха и не носить белье, которое было.

Не стоит носить стринги, ведь из-за этого вредным бактериям открывается легкий путь из заднего прохода во влагалище. Если не можете полностью отказаться, то не надевайте их на ночь.

Лучше одевать хлопок. Она пропускает воздух лучше шелка или кружева. Это может помешать скоплению бактерий и развития инфекций.

В тренажерном зале скапливаются бактерии и грибки, которые любят тепло, влагу и тьму, поэтому после тренировки следует сменить белье, рассказывает ukrhealth.net.

От моющих средств с ароматизатораты может произойти покраснение, лучше для стирки выберите недезодорированное порошки, советует сертифицированный акушер-гинеколог Октавия Кэннон.

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Если ваши трусики малые, можно получить вагинальную инфекцию и сыпь.

Нельзя одевать грязное белье. После этого не избежать инфекции.

Одежда из 100% хлопка удобная и безопасная для здоровья. Но она быстро растягивается и рвется. Лучший вариант - белье, в состав которой входит 80% хлопка и 20% полиуретановых волокон - эластин, спандекс, лайкра.