Как бороться с целлюлитом: Супрун раскрыла эффективные методы

Ульяна Супрун рассказала о том, как уменьшить целлюлит самостоятельно. Фото: из открытых источников

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об эффективных методах борьбы с целлюлитом.

Чиновница пояснила, что целлюлитом называют видимые проявления жировой ткани, когда кожа на вид напоминает цедру апельсина.

Эта проблема, по словам Супрун, появляется, когда каркас соединительной ткани в коже слишком слаб, а объем жировой ткани велик, об этом она написала в Facebook.

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Еще одной причиной появления целлюлита является локальная ишемия жировой ткани, то есть недостаток крово- и лимфопостачання.

"Есть несколько новостей: и хорошие, и плохие. Начнем с плохих: большинство косметических средств в борьбе с целлюлитом малоэффективны, а процедуры следует делать постоянно.

Хорошие новости: целлюлит - это не болезнь. Это довольно привычное для мужчин и женщин физиологическое явление. Хотя во всем есть свой предел - целлюлит бывает разным в градации, поэтому "запускать" и полностью его игнорировать не стоит ", - написала и.о. министра.

Когда человек употребляет слишком много углеводов, особенно сладостей или алкоголя, возникает так называемая гиперинсулинемия - состояние, когда уровень гормона инсулина часто повышается.

Впоследствии это может привести к диабету 2-го типа, а также усиливает проявления целлюлита.

"Есть процедуры, которые считаются эффективными, хотя их эффект временный. Это лимфодренаж и массаж, постановка банок (это усиливает циркуляцию лимфы и крови), хирургическое вмешательство в структуру соединительной ткани, лазерная коррекция структуры жировой ткани", - написала Супрун.

Однако, по ее словам, существуют простые советы, которые могут спасти от целлюлита и которые можно делать ежедневно самостоятельно:

♦ Не носите белье, сжимает и "корректирует" фигуру, тесные колготки, леггинсы и брюки. Чем больше и продолжительнее сжатия, тем хуже циркуляция лимфы и крови, меньшие поставки кислорода в жировую ткань и кожу и меньше образование коллагена.

♦ Делайте силовые упражнения. Глубокие приседания с весом и отжима ногами лежа помогут сформировать мышечный рельеф, поддерживать жировую ткань.

♦ Больше двигайтесь и старайтесь не сидеть или стоять длительное время. Сиденья и стояния связаны не только с целлюлитом, но и с более опасными состояниями, например, с варикозным расширением вен и ожирением.

♦ Оставьте курения. Оно также создает вклад в ишемию, то есть недостаток кровоснабжения конечностей и жировой ткани. Курение влияет на экспрессию генов, вовлеченных в развитие целлюлита, особенно у генетически предрасположенных женщин.

♦ Следите за рационом и поддерживайте здоровый вес.

♦ Устраните из рациона источники ксеноэстрогенов. Это соединения, которые поступают из пищи или пластика и имитируют действие собственных гормонов человека.

♦ Выбирайте кремы с ретиноидами и витамином С. Именно ретиноиды способствуют образованию коллагена и поддержке подкожной соединительной ткани в адекватном состоянии.

♦ Используйте кофейную гущу для ухода за кожей. В ней содержится кофеин - одна из веществ, входит в состав антицеллюлитных кремов. Кроме того, кофейный пилинг хорошо стимулирует кровообращение в коже.

На днях Министерство здравоохранения Украины опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, утверждающий состав, условий хранения и использования медицинского комплекта для оказания домедицинской помощи. Ульяна Супрун предлагает установить в публичных местах укомплектованные аптечки и автоматические внешние дефибрилляторы.