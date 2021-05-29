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суббота, 29 мая 2021 23:57

Эксперты назвали невероятное свойство чеснока

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Эксперты назвали невероятное свойство чеснока
В эксперименте принимали участие 553 пациентов с гипертонией. Фото: Pixabay

Высокое артериальное давление может привести к почечной и сердечной недостаточности, сосудистой деменции, сердечного приступа и инсульта. Показатель зависит от многих факторов, в том числе от того, какой образ жизни ведет человек, чем она питается и занимается она спортом.

Эксперты считают, что небольшие корректировки в рационе питания могут принести пользу здоровью и снизить риск высокого кровяного давления. Специалисты обнаружили, что чеснок поможет снизить высокое кровяное давление, пишет Express.

Группа исследователей из Университета Аделаиды, Австралия, проанализировала 12 испытаний, в которых участвовали 553 пациентов с гипертонией, и пришла к выводу, что это популярное растение может помочь в снижении кровяного давления.

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Было доказано, что чеснок снижает показатели систолического и диастолического артериального давления. При регулярном употреблении в пищу чеснока первое в среднем снижается на 8 мм рт. ст., а второе - на 5,5 мм рт. ст.

При этом отмечается, что снижение показателей артериального давления было таким же, как и при приеме антигипертензивных препаратов.

Диетолог Келли Кеннеди рассказала, что употребление двух яблок в день способно уберечь человека от проблем сердцем и иммунитетом. По утверждению специалиста, фрукт обладает полезными свойствами, при этом содержание антиоксидантов отличается от сорта.

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