Диетолог раскрыла невероятные свойства яблок

Если включить в рацион питания яблоки, то можно снизить возникновение инсульта на 52%. Фото: Pixabay

Диетолог Келли Кеннеди рассказала, что употребление двух яблок в день способно уберечь человека от проблем сердцем и иммунитетом. По утверждению специалиста, фрукт обладает полезными свойствами, при этом содержание антиоксидантов отличается от сорта.

Кеннеди предлагает отдавать предпочтение тем яблокам, которые нравятся. При их употреблении снижаются повышенные показатели холестерина и артериального давления. Также может наблюдаться уменьшение риска болезней сердца и сосудов, пишет Ukrhealth.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали главные признаки нехватки железа в организме

Если включить в рацион питания яблоки, то можно снизить возникновение инсульта на 52%. Употребление двух яблок в день помогает снизить уровень плохого холестерина и триглицеридов.

Для поддержания здорового иммунитета важно есть фрукты постоянно. Если человек придерживается диеты на яблоках, то его иммунные клетки превращаются в противовоспалительные и защитные. Это происходит из-за содержания в составе иммуностимулирующего витамина С.

Черный перец достаточно популярной специей не только в Украине, но и во всем мире. Кроме того, что она делает вкус пищи острее и более насыщенным, она еще и оказалась полезной.