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Медики раскрыли невероятные свойства черного перца

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Медики раскрыли невероятные свойства черного перца
Кроме того, что она делает вкус пищи острее и более насыщенным, она еще и оказалась полезной. Фото: Pixabay

Черный перец достаточно популярной специей не только в Украине, но и во всем мире. Кроме того, что она делает вкус пищи острее и более насыщенным, она еще и оказалась полезной.

Медики рассказали, чем именно полезен черный перец. Итак, специя имеет такие невероятные свойства:

Пищеварение

Свежий черный перец содержит соляную кислоту, которая помогает пищеварению. Дополнительно она имеет эффект на кишечник, снижая риск желудочно-кишечных расстройств, пишет maximum.fm

Запоры

Людям, страдающим от запора, стоит добавлять к пище черный перец. Регулярное его потребление помогает с решением проблемы.

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Избыточный вес

Черный перец помогает похудеть. Его можно добавлять в зеленый чай два-три раза в день. Большое количество фитонутриентов, присутствующих в составе, способствует сокращению жира в организме.

Мед принято считать натуральным заменителем сахара. При этом еще и богатым различными полезными элементами. Однако эксперты предупредили любителей этих сладостей о некоторых "побочные эффекты" продукта.

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