Медики рассказали о "побочных эффектах" частого употребления меда

Медики назвали менее пяти последствий частого употребления этого продукта. Фото: Pixabay

Мед принято считать натуральным заменителем сахара. При этом еще и богатым различными полезными элементами. Однако эксперты предупредили любителей этих сладостей о некоторых "побочные эффекты" продукта.

Медики назвали менее пяти последствий частого употребления этого продукта, пишет Ukrhealth.

Во-первых, мед может вызвать скачок уровня сахара в крови. Химическая структура сахара и меда похожа, и обрабатываются эти вещества примерно одинаково: либо отправляются на выработку энергии или на хранение в виде жира.

Во-вторых, мед улучшает пищеварение. Он обладает антибактериальным эффектом, особенно если не прошел обработку. Поэтому полезен тем, кто страдает от проблем с пищеварением. Его можно есть и для профилактики таких.

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В-третьих, мед сокращает риск развития определенных видов рака. Он снижает уровень апоптоза, гибели клеток, в том числе в груди и толстой кишке.

В-четвертых, мед может бороться с воспалением. Хронический воспалительный процесс грозит проблемами с сердцем, диабетом, может вызвать рак и сердечный приступ. Профилактикой станет употребление небольшого количества меда. Благодаря натуральным антиоксидантам количество пораженных клеток снижается.

В пятых, мед помогает бороться с простудой. Он ослабляет симптомы респираторных инфекционных заболеваний.

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