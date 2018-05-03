Зрение после контузии возвращают операцией

Акция "100 глаз" начали украинские офтальмологи. Планируют сделать 100 операций военным, получивших травмы в зоне АТО.

- У меня была контузия после обстрела, - рассказывает 24-летний контрактник Владимир из Чернигова. Фамилию не называет. - После травмы начал терять зрение. При ярком солнце ничего не видел - все заливало белым. Было трудно. В военном госпитале диагностировали катаракту. Но с лечением не спешили, потому что дорого. Друг узнал об акции, по которой бесплатно обследовали военных.

Бойцу в 2016 году сделали операции на глазах бесплатно, в рамках благотворительной акции. Зрение восстановилось.

- Чаще всего после травм и контузий у военных развивается катаракта - помутнение. Хрусталик теряет способность пропускать свет, поэтому у человека ухудшается зрение, - говорит 56-летний Георгий Пархоменко, главный врач сети офтальмологических клиник. Сотрудничает с проектом "100 глаз". - Частые наркозы и рентгены способствуют развитию заболевания. Компьютерная томография в 100 процентах случаев является пусковым моментом для катаракты. Но обследований не избежать - без них невозможно обнаружить осколки в теле бойца.

Специфика глазных травм в том, что они проявляются не сразу. Развиваются через три-шесть месяцев. Если возникает катаракта, единственный способ вернуть человеку возможность видеть - операция.

- Под наркозом белок хрусталика дробят ультразвуком и удаляют. Через надрез в 2 миллиметра вставляют искусственный хрусталик. Вживляют только сертифицированные, поэтому осложнений не возникает. Операция длится 10 минут. Зрение возвращается сразу. После операции военный по состоянию здоровья может вернуться в зону АТО. Ограничения могут быть связаны с законодательством нашей страны. В Америке, например, люди после такого лечения даже в космос отправляются, - добавляет Георгий Пархоменко.

Подобные благотворительные акции врачи уже проводили для участников АТО и малообеспеченных семей.

- Мы сделали много операций военным, готовы делиться опытом. Катаракта - не единственная проблема наших бойцов. Часто они теряют глаз в результате травмы. Качественно вставленный искусственный глаз внешне мало чем отличается от настоящего. Зрение не вернет, но значительно улучшит психологическое состояние солдата, - говорит врач.

Для участия в проекте ветеранам и бойцам АТО нужно обратиться на горячую линию фонда, рассказать о проблеме с глазами и оставить данные военного билета.

- В сложное для страны время каждый должен помогать как может, - говорит 26-летний Эмиль Алибейли, соучредитель благотворительного фонда "Украинский проект милосердия". - Мы объединили врачей ради общей цели - проведение 100 бесплатных операций по удалению катаракты у бойцов и ветеранов АТО.

Военные, имеющие диагноз катаракта или другие нарушения зрения, будут проходить офтальмологическое обследование бесплатно. При необходимости их направят на операцию. Все сопроводительные расходы мы берем на себя. Хирургические манипуляции будут проводить специалисты с многолетним опытом.