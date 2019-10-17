Врожденную катаракту оперируют в шесть месяцев

- В три месяца наш педиатр заподозрила, что у дочки проблемы со зрением, - говорит 30-летняя Анна Кририлюк из Днипра. - Плохо фокусировалась на игрушках и левый глаз немного косил. Диагностировал врожденную одностороннюю катаракту. Готовимся к операции.

При катаракте происходит помутнение хрусталика глаза, это вызывает различные степени расстройства зрения. Ежегодно в Украине рождаются 250-290 детей с этой болезнью. Она занимает второе место среди причин инвалидности по зрению у детей.

- В результате генетических нарушений, токсического воздействия, радиации или перенесенных инфекционных болезней помутнение хрусталика ребенка происходит еще в утробе матери, - говорит 58-летний Георгий Пархоменко, главный врач сети офтальмологических клиник. - Врожденную катарактыуследует оперировать как можно раньше, особенно когда речь идет о тотальной. Если этого не сделать до полугода, то вероятность восстановление зрения приближается к нулю. То есть зрение низким так и останется.

При своевременной коррекции зрения мозг ребенка начинает правильно принимать изображения и стимулирует развитие зрительной системы.

- Бывают ситуации, когда зрачок ребенка белого цвета. Тогда родители сами замечают. Но иногда при помутнении хрусталика цвет зрачка не меняется. Следует обращать внимание на то, как ребенок смотрит на предметы, или фокусируется на них, как реагирует на яркий свет.

При малейших подозрениях рекомендует обращаться к детскому офтальмологу.

- Диагностика должна быть ранняя - в возрасте трех недель. Основой проверки является расширение зрачка. Офтальмолог включает яркий свет, и микроскоп оценивает прозрачность хрусталика и определяет величину отражения. Если неполная катаракта, тогда есть больше времени для операции. Можно подождать, пока ребенок подрастет до 5, иногда даже до 12 лет, - продолжает Пархоменко.

Разрешение на операцию дает педиатр или анестезиолог.

- Процедура длится 10-15 минут, но требует мастерства. Следует правильно рассчитать анестезию, подобрать хрусталик, потому что глаз ребенка будет продолжать расти - и это одна из основных проблем. Хрусталик ставят с запасом. Чтобы со временем, когда фокус будет меняться, не пришлось его менять или устанавливать дополнительный.

Оперируют с помощью лазера и ультразвука.

- Для разреза капсулы естественного хрусталика используют лазер. Убирают его, а потом ставят искусственный. Если хрусталик слишком плотный, то могут применять ультразвук для его измельчения. Но у детей это редко встречается.

Иногда хрусталик может давать легкую дальнозоркость. Тогда коррекцию делают очками.

- Если ситуация не корректируется очками, можно поставить дополнительный хрусталик. И в 11-12 лет сделать операцию на роговице. Полной реабилитации при врожденной катаракте достичь удается редко, но это лучше, чем полная слепота, - говорит Георгий Пархоменко.