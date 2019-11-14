Воспаление придатков яичников лечат антибиотиками

- Обнаружили у меня воспаление яичников, - рассказывает 25-летняя Юлия Федорченко из Кривого Рога Днепропетровской области. - Откуда взялось, непонятно. Однажды был приступ. С сильной болью, лихорадкой. Антибиотики пропила - все наладилось. Периодически побаливало внизу, но не сильно.

- В хроническую форму воспаление переходит, если его лечить неправильно. К примеру, прогадать с препаратами или не допить курс до конца. Симптомы могут отступить, но болезнь остается, - говорит врач-гинеколог Мария Головина, 43 года, из Киева.

При хроническом воспалении придатков температура остается нормальной или повышается до 37-37,3°С. Есть проблемы с мочеиспусканием, нарушается менструальный цикл. Беспокоит ноющая боль внизу живота и в пояснице.

- Вздутие живота, необычные влагалищные выделения - тоже повод пройти обследование, - добавляет Мария Головина.

Обострение лечат антибиотиками. Для профилактики назначают препараты, стимулирующие иммунитет, и физиотерапию.

- Профилактика важна. Потому что с каждым обострением на маточных трубах образуется больше спаек. Они не только будут болеть, но и повысят риск внематочной беременности. Запущенный спаечный процесс приводит и к бесплодию.