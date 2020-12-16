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понедельник, 21 декабря 2020 00:30

Волосы укрепляет маска с желатином

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- Зима только началась, а уже вдвое больше пациентов с жалобами на выпадение волос. Просят посоветовать витамины. Говорю есть больше фруктов и морской рыбы, - рассказывает Алексей Савчук, 41 год, столичный трихолог. - Выпадение волос в межсезонье - естественный процесс.

Советует ежедневно мыть голову, чтобы отмершие волоски вымывались и на их месте отрастали новые. В мокрую кожу головы втереть морскую соль. Оставить минут на 15, затем смыть. Также раз в неделю хорошо сделать горчичную маску. Взбить яичный желток. Добавить по две столовые ложки горчичного порошка, воды и репейного масла. Нанести смесь на волосы и массировать кожу. Держать маску полчаса, смыть теплой водой.

- Больше всего паникуют от выпадения женщины с длинными волосами. Днем связывают их, а вечером видят на резинке много отмерших волос. Лучше укрепить волосы натуральными средствами.

В холодное время на корни хорошо действует желатиновая маска. Надо смешать три столовые ложки разбухшего желатина со взбитым в пену яичным белком. Добавить по чайной ложке лимонного сока и аптечной настойки горького перца. Маску нанести на волосы и держать под пленкой и полотенцем. Смыть теплой водой с шампунем. Маски можно чередовать раз в неделю.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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