Вирус герпеса остается в организме навсегда

— Все началось с того, что "ломало" тело, как будто при гриппе. На следующий день появились высыпания. Была такая ужасная боль, что ночь не спала, — рассказывает 28-летняя Марина из Николаева. Фамилию не называет.

— В туалет тоже не могла сходить. Так жгло, что слезами обливалась. Врач послала на анализы. Результаты показали генитальный герпес. Не понимаю, откуда взялась такая напасть.

— Генитальный герпес — это не тот вид, который вызывает высыпание на губах. Его развитие провоцирует другой вирус. Передается только при половых контактах. Если иммунитет у зараженного человека сильный, симптомы могут не проявляться. Поэтому больной способен заразить полового партнера, — говорит гинеколог 37-летняя Елена Грищенко из Одессы.

Вне человеческого тела герпес долго существовать не способен, поэтому вероятность заразиться им через общие бытовые предметы почти нулевая.

— Болезнь больше грозит женщинам. Из-за анатомических особенностей. Презерватив вероятность заражения уменьшает, однако 100-процентной гарантии не дает. Поэтому если человек знает о своей болезни, должен обязательно сообщить партнеру.

Попав в организм человека, вирус герпеса остается в нем навсегда. После заражения симптомы проявляются в среднем через 7-10 дней. Вначале повышается температура, воспаляются паховые лимфоузлы, появляется головная боль, боль в мышцах, чувствуется полный упадок сил.

— На половых органах сначала возникает покраснение. При этом тревожит сильный зуд и ощущение жжения. Потом на гениталиях и внутренних половых органах образуются болезненные пузыри. Лопаясь, превращаются в язвы, которые постепенно покрываются коркой.

Внешние проявления генитального герпеса держатся 5-10 дней. После этого вирус опять "засыпает". Пробуждается повторно, когда слабеет иммунитет.

— Рецидивы генитального герпеса могут случаться несколько раз в год. Если иммунитет слабый, не исключены и ежемесячные обострения. Уменьшить частоту и длительность рецидивов можно, если вовремя начать лечение.

Противовирусные препараты применяют при рецидивах и для профилактики генитального герпеса. Если сделать это, когда беспокоит только боль и жжение, появления высыпаний можно избежать. Назначают такие лекарства в форме таблеток, свечей.

— Эффективными являются также противовирусные мази. Они ускоряют образование корок, уменьшают боль, повышают местный иммунитет, предотвращают появление новых высыпаний. Такими мазями следует обрабатывать пораженную зону. Прижигать герпетические язвы спиртом, йодом или зеленкой не стоит. Можно сжечь и без того поврежденную слизистую оболочку.

Назначают также иммуностимуляторы, физиотерапевтические процедуры, нестероидные противовоспалительные препараты, обезбаливающие.

— Если генитальный герпес не лечить, он может распространиться на шейку матки. Это повысит риск появления рака. Также может стать причиной бесплодия. Если заражение состоялось во время беременности, есть риск выкидыша или мертворождения.

Основным способом профилактики является использование презервативов. Важно также придерживаться правил интимной гигиены и не реже раза в год сдавать анализы на половые инфекции.