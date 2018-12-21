В Украине запускают систему поиска доноров для трансплантации

 
Ексклюзивы
1/5
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
2 Просмотров: 3780
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
2 Просмотров: 999
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1935
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 945
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
1 Просмотров: 1080
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 711
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4149
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2223
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4230
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
2 Просмотров: 999
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 945
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1530
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1638
Колонка
22 декабря 2018
Просмотров: 1314
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
понедельник, 24 декабря 2018 00:56

В Украине запускают систему поиска доноров для трансплантации

  Комментировать

С 2019 года в Украине заработает Единая государственная информационная система трансплантации.

В нее войдет девять реестров, в частности для волеизъявления лица о согласии или несогласии на посмертное донорство, реестр анатомических материалов человека, реципиентов, трансплант-координаторов и отдельно доноров костного мозга с возможностью доступа к международной базе данных. Подобные системы работают во всем мире.

На это в бюджете заложили 28 млн грн: 26 млн 378 тыс. - на разработку программного обеспечения и 1,9 млн - на приобретение доступа к международному реестру доноров.

- Мы обновили техническую базу в четырех центрах, где будут проводить трансплантации. Для Института рака, Охматдета, Института Шалимова и Запорожской областной больницы закупили оборудование. Оно не слишком дорогое. Чуть больше миллиона гривен, - рассказал Роман Илык, 55 лет, заместитель министра здравоохранения. - Дальше заработают центры в разных городах страны.

Появится новая профессия - "трансплант-координатор". Эти люди будут заниматься получением информации о доноре, согласии на донорство и организовывать быструю передачу органа в трансплантационное отделение. На базе кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Запорожской медицинской академии последипломного образования разработали программу обучения врачей такой специальности.

Трансплантация начинается с диагностики смерти мозга - полной и необратимой потери всех его функций. При этом легкие и сердце еще работают. Материал для пересадки можно получить из тела умершего лишь при прижизненном согласии на трансплантацию.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине запускают систему поиска доноров для трансплантации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14
 1 Просмотров: 52746
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 26634
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
11
 Просмотров: 26634
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 16965
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
 Просмотров: 11871
Здоровье
2-летний Кирилл Овдий месяц лежит в искусственной коме
2-летний Кирилл Овдий месяц лежит в искусственной коме Просмотров: 2763
При болезнях опорно-двигательного аппарата поможет ортоплазма
При болезнях опорно-двигательного аппарата поможет ортоплазма Просмотров: 306
"В черепе высверливают отверстие размером с пять копеек"
"В черепе высверливают отверстие размером с пять копеек" Просмотров: 45
Чай из куркумы стимулирует иммунитет
Чай из куркумы стимулирует иммунитет Просмотров: 315
Женщины падают на ягодицы, а мужчины на спину
Женщины падают на ягодицы, а мужчины на спину Просмотров: 45
Больше всего комментируют
8
Стало известно, какие области верят в победу Тимошенко
8
Росийская церковь в Украине ищет возможности обойти закон
6
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
3
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
2
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Голосов: 1013
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua