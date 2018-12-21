В Украине запускают систему поиска доноров для трансплантации

С 2019 года в Украине заработает Единая государственная информационная система трансплантации.

В нее войдет девять реестров, в частности для волеизъявления лица о согласии или несогласии на посмертное донорство, реестр анатомических материалов человека, реципиентов, трансплант-координаторов и отдельно доноров костного мозга с возможностью доступа к международной базе данных. Подобные системы работают во всем мире.

На это в бюджете заложили 28 млн грн: 26 млн 378 тыс. - на разработку программного обеспечения и 1,9 млн - на приобретение доступа к международному реестру доноров.

- Мы обновили техническую базу в четырех центрах, где будут проводить трансплантации. Для Института рака, Охматдета, Института Шалимова и Запорожской областной больницы закупили оборудование. Оно не слишком дорогое. Чуть больше миллиона гривен, - рассказал Роман Илык, 55 лет, заместитель министра здравоохранения. - Дальше заработают центры в разных городах страны.

Появится новая профессия - "трансплант-координатор". Эти люди будут заниматься получением информации о доноре, согласии на донорство и организовывать быструю передачу органа в трансплантационное отделение. На базе кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Запорожской медицинской академии последипломного образования разработали программу обучения врачей такой специальности.

Трансплантация начинается с диагностики смерти мозга - полной и необратимой потери всех его функций. При этом легкие и сердце еще работают. Материал для пересадки можно получить из тела умершего лишь при прижизненном согласии на трансплантацию.