В Украине открыли лабораторию голоса

В Харькове открыли первую в Украине лабораторию голоса. Она будет помогать представителям профессий, которые много говорят.

- Сейчас популярна сфера спикерства и коучинга. Поэтому и назрела проблема исчезновения голоса, - рассказывает Евгений Симонец, 42 года, столичный пульмонолог. - Раньше этому не уделяли внимания. Охрип, ну и охрип, а сейчас людям могут помочь.

Проблема характерна для преподавателей, дикторов телевидения, командиров, адвокатов, продавцов, актеров, певцов. Потерять голос может любой человек из-за травмы, воспалительной вирусной или бактериальной инфекции.

- Человек приходит в лабораторию. Ему делают медицинское обследование легких и голосовых связок. Назначают спрей для горла, рассасывающие таблетки. Несколько дней нужно молчать, чтобы не перегружать голосовые связки, - добавляет Симонец.