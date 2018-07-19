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понедельник, 23 июля 2018 07:56

Уши после ныряния просушивают феном

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- Понырял в пруду - начало ухо давить. Не болеть, а именно давить. Мать ругает, что воды в уши понабирал. Но никакой воды там нет - ее я бы чувствовал, - говорит 26-летний Сергей Зинченко из Киева.

- Давить уши изнутри может по разным причинам. Чаще всего - из-за поражения сосудов и повышенного давления. Или от употребления некоторых препаратов. Закупорить ухо может и серная пробка, - говорит столичный отоларинголог Сергей Самченко, 59 лет. - А вот инфекционное воспаление вызывает кроме давления еще и острую боль. Потому что гной давит на барабанную перепонку.

Есть еще синдром - ухо пловца. Он поражает профессионалов и любителей понырять. Развивается, когда в наружном слуховом проходе постоянно находится влага.

- Если в наружное ухо попала вода, в среднее и внутреннее она не проникнет. Барабанная перепонка не пропустит. Через нос вода может попасть в евстахиеву трубу. Это - канал, связанный со средним ухом. Тогда будете чувствовать заложенность и "прострелы".

Чтобы избавиться от воды, врач советует лечь на бок - несколько раз глотнуть и пошевелить ушами. Тогда должна вылиться. Поможет и фен. Ушную раковину слегка оттягивают вверх и наружу и направляется в слуховой проход теплый поток воздуха.

- У меня был пациент с пробитой барабанной перепонкой - в детстве засунул фасоль. Он спортсмен. Жил у реки, поэтому не мог не поплавать. А в ухе без перепонки даже капля воды вызывает воспаление.

Посоветовал закрывать слуховой проход куском ваты насквозь пропитанным вазелином, а после закладывать новый ватный тампон смоченный в борный спирт.

Барабанная перепонка тонкая и чувствительная. Чрезмерная нагрузка на нее недопустима. Прослушивание громкой музыки или долгий разговор по телефону вызывают временную глухоту, шум в ушах.

- Ухо - единственный орган, который никогда не отдыхает. Даже во время сна реагирует на звуки. Поэтому отоларингологи рекомендуют спать с берушами или ватой в ушах. Это снижает внутреннее ушное давление.

Автор: Юлія СУЛИК
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Дата
23
июля

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