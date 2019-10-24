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понедельник, 28 октября 2019 07:36

Уровень сахара следует измерять после занятия сексом

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- Год живу с диабетом. Столько же времени у меня проблемы в постели, - говорит черкасщанин Евгений, 49 лет. Фамилию не называет. - Терпел, сколько мог. Теперь пойду к врачу. Боюсь, что жена бросит. Она моложе на 10 лет.

- Сахарный диабет ухудшает эрекцию и либидо - сексуальное влечение. Причина в нарушении кровотока в мелких кровеносных сосудах, - рассказывает Антон Качунь, 41 год, столичный эндокринолог. - Занятия сексом полезны для диабетиков. Улучшают сон, кровообращение и работу сердца.

При повышении уровня сахара начинают хуже вырабатываться половые гормоны. Для женщин основная проблема - сухость во влагалище, что вызывает боль и натертости. У мужчин исчезает эрекция.

- Нарушение обменных процессов приводит к отравлению всего организма. Снижается чувствительность нервных окончаний. От этого эрекция не наступает или семяизвержение происходит неправильно. Жидкость не выходит наружу, а попадает в мочевой пузырь. Приходится ее вынимать хирургическим путем.

Для лечения мужчинам назначают сосудорасширяющие препараты.

- Людям с проблемами потенции надо провериться у эндокринолога и уролога. Сдать анализ на тестостерон. Его низкий показатель является сигналом возможного диабета. Потенция улучшится после нормализации уровня сахара. Лучший способ избежать проблем в сексуальной жизни - контроль уровня глюкозы в крови. Стоит взять за правило измерять уровень сахара до и после полового акта. Тогда диабетик тратит много энергии.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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