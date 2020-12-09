Уксусные компрессы расширяют сосуды

За два месяца эпидемического сезона гриппа в Украине этим недугом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели полтора миллиона человек. Пик заболеваемости прогнозируют на конец декабря-февраль. Особенность этого сезона - циркуляция коронавируса, который имеет подобные симптомы.

- Как только появились проявления, надо обратиться к врачу. Чтобы определить - какой это возбудитель и необходимо ли медикаментозное лечение. Перед тем как прибегать к народным методам, следует учесть риски и возможную пользу, - говорит 27-летняя Марина Красникова, столичный семейный врач.

Самодельные капли для носа из сока лука способны вылечить насморк?

- Они не образуют защитную пленку от вирусов и не помогают побороть недуг. Напротив, могут повредить слизистую оболочку носа, которая и так тонкая. В частности, рецепторы запахов. Это может привести к временной потере обоняния.

Витамин С ускоряет выздоровление?

- Витамин С полезен, потому что улучшает функционирование организма на клеточном уровне. Но доказательств, что он может вылечить грипп - нет. За день человек может употребить до грамма этого витамина. Его больше всего содержится в шиповнике, капусте и шпинате, а не лимонах, как считают. Чтобы получить необходимую дозу, цитрусовые нужно есть килограммами. Поэтому скорее возникнет аллергия. Избыток витамина С может повредить желудочно-кишечный тракт, вызвать боль в животе, спазмы. Также нарушать деятельность почек и способствовать отложению в них камней.

Парить ноги помогает?

- Прогревающие процедуры на фоне лихорадки, когда температура более 38,5 - наносят вред. Могут спровоцировать перегрев. Тоже касается горячих ванн. Также могут чрезмерно расшириться сосуды и спровоцировать спазмы. Эти реакции особенно опасны для беременных и женщин с особенностями менструального цикла. Безопасная температура воды - до 37 градусов.

Вдыхание горячего пара картофеля поможет отойти мокроте?

- От этого могут возникать термические ожоги. Сосуды и так расширены на температуру при воспалении. Прикладывая что-то горячее, например, компресс, еще больше их расширяем. Заставляем кровь притекать туда. Увеличиваем воспаление в разы. Иногда мокрота отходит, но возможно, ее вообще не было. А вы так сделали, что образовалась.

Если прикладывать к груди и спине свиную сетку, исчезнет ли кашель?

- У ребенка до года кожа - орган дыхания. Через нее испаряется жидкость, и смазывать ее жиром, маслом - тоже самое, что перекрыть легкие, верхние дыхательные пути. Если еще и полиэтиленом завернуть - это заблокирует один из механизмов дыхания. Прямого действия через кожу тот жир не даст, потому что в легкие не попадет.

Натирания спиртом и 50 граммов водки внутрь улучшают самочувствие?

- Алкоголь лучше не пить во время гриппа. Потому что он перерабатывается в печени. На нее приходится вирусная нагрузка, потому что грипп сопровождается интоксикацией. Печень должна снимать ее. Непонятно, на что она первая среагирует. На алкоголь, который надо расщеплять. Или на биологически активные вещества, которые следует производить для борьбы с вирусом. Избыток спиртного влияет и на сосуды, перегружает сердце, почки, головной мозг.

Способны ли уксусные повязки снять высокую температуру?

- Младенцам запрещено делать такие компрессы. Кожа ребенка до года имеет большую всасывающую поверхность. Это может привести к отравлению. Это то же самое, что напоить ребенка уксусом или водкой - последствия почти одинаковы. У взрослого человека уксусные повязки вызывают чрезмерное расширение сосудов, нарушают распределение крови в организме. Если есть лихорадка, можно принять прохладный или теплый душ.

Как лечить грипп?

- Грипп штамма А лечат противовирусными препаратами, самый популярный - терафлю. Самостоятельно покупать не стоит, поскольку имеют побочные реакции. Другие штаммы лечат симптоматически. Для предупреждения болезни лучше защититься сезонной вакциной.

При лечении гриппа дома надо часто проветривать комнату, делать влажную уборку. Температура в помещении не должна быть ниже 22 градусов. Следует много пить воды или некрепкого чая. Если с малиной - только кружку, потому что в джеме много сахара.

Какие ошибки чаще всего допускают при лечении дома?

- Применяют неэффективные противовирусные препараты широкого спектра. Самостоятельно назначают антибиотики, которые могут навредить. Потому в следующий раз, когда возникнет ангина, они не сработают.